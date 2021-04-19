В Беларуси начинается сезон активности клещей.

Меры профилактики укусов клещей:

на прогулку в лес, парк надевайте плотно прилегающую к телу одежду, застегивайте манжеты на рукавах;

заправляйте верхнюю одежду в брюки, а брюки — в носки;

надевайте головной убор или используйте капюшон;

через каждые 1-2 часа на прогулке и по возвращении домой проводите осмотры одежды (в том числе складок, швов, карманов) и открытых участков тела;

пользуйтесь специальными средствами химической защиты от клещей (репеллентами);

располагайтесь на отдых на траве на солнечных, сухих полянах не менее чем в метре от тропы и кустов.

Если клещ все-таки присосался:

1. Как можно быстрее удалите его при помощи пинцета или скользящей петли из прочной нити, другим способом.

2. Место укуса обработайте 3-процентной перекисью водорода, йодом, зеленкой или спиртовым раствором.

3. Обязательно обратитесь в поликлинику по месту жительства для назначения профилактического лечения.

Источник: Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.