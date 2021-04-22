На повестке дня – текущая ситуация дел, вопросы внутрипрофсоюзной дисциплины, туристско-экскурсионная деятельность, проведение торжественных мероприятий, посвященных празднику Труда и Дню Победы, и другие. Заседание прошло под руководством председателя районного объединения организаций профсоюзов Татьяны Бурнышевой. Участие в нем принял заведующий отделом социального партнерства и трудовых отношений Гомельского областного объединения профсоюзов Максим Серебков.

В своем выступлении Татьяна Бурнышева отметила, что деятельность профсоюзов по-прежнему остается направленной на повышение уровня и качества жизни трудящихся, обеспечение полной занятости, достойной заработной платы и социальной защищенности членов профсоюза. Активная работа ведется по созданию новых первичных профсоюзных организаций разных форм собственности. Как и прежде, на контроле у профсоюзов остается вопрос обеспеченности работников дезсредствами, масками и перчатками в условиях пандемии. Татьяна Ивановна подробно остановилась на вопросах оздоровления и санаторно-курортного лечения членов профсоюза, мониторинге дел в первичках, выплате заработной платы и охраны труда.

Председатель райкома профсоюза работников АПК Елена Степаненко в своем выступлении сделала акцент на создание первичных профсоюзных организаций на предприятиях частной формы собственности, вопросах охраны труда и предупреждении производственного травматизма, создании надлежащих санитарно-бытовых условий для работников, организации питания.

О своем опыте работы по организации оздоровления и экскурсий среди работников отрасли образования и науки рассказала председатель райкома профсоюза работников образования и науки Нина Ананич.

Подводя итоги заседания, Татьяна Бурнышева подчеркнула, что для профсоюзов главной задачей была и остается защита прав и законных интересов трудящихся. Поэтому все усилия по-прежнему будут направлены на то, чтобы обеспечить соблюдение всех гарантий членам профсоюзов.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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