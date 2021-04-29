В январе — марте 2021 года организации всех форм собственности построили 12,9 тыс. квартир.

Введено в эксплуатацию 1127,4 тыс. кв.м общей площади жилья.

Динамика строительства жилья (млн кв.м общей площади):

2008 г. — 5,08,

2009 г. — 5,71,

2010 г. — 6,63,

2011 г. — 5,48,

2012 г. — 4,48,

2013 г. — 5,22,

2014 г. — 5,52,

2015 г. — 5,06,

2016 г. — 4,28,

2017 г. — 3,79,

2018 г. — 3,97,

2019 г. — 4,06,

2020 г. — 4,15.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 441,8 тыс. кв.м общей площади, или 39,2% введенного жилья.

Из всего введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 322 тыс. кв.м.

Для многодетных семей введено 212,6 тыс. кв.м общей площади жилья*.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 315,8 тыс. кв.м общей площади жилья, или 28% от ввода по республике.

*Данные за первый квартал 2021 года.

Источник: Белстат.

Белта