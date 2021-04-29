В январе — марте 2021 года организации всех форм собственности построили 12,9 тыс. квартир.
Введено в эксплуатацию 1127,4 тыс. кв.м общей площади жилья.
Динамика строительства жилья (млн кв.м общей площади):
2008 г. — 5,08,
2009 г. — 5,71,
2010 г. — 6,63,
2011 г. — 5,48,
2012 г. — 4,48,
2013 г. — 5,22,
2014 г. — 5,52,
2015 г. — 5,06,
2016 г. — 4,28,
2017 г. — 3,79,
2018 г. — 3,97,
2019 г. — 4,06,
2020 г. — 4,15.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 441,8 тыс. кв.м общей площади, или 39,2% введенного жилья.
Из всего введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 322 тыс. кв.м.
Для многодетных семей введено 212,6 тыс. кв.м общей площади жилья*.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 315,8 тыс. кв.м общей площади жилья, или 28% от ввода по республике.
*Данные за первый квартал 2021 года.
Источник: Белстат.