17 апреля более 2,3 млн белорусов приняли участие в республиканском субботнике.

На субботнике заработано более Br9 млн*.

50% денежных средств остаются в распоряжении облисполкомов и Минского горисполкома и направляются на:

ремонт, реконструкцию, реставрацию, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.

50% денежных средств облисполкомы и Минский горисполком перечисляют Министерству финансов.

Данные средства направляются Министерству здравоохранения на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, в том числе на закупку оборудования для оказания плановой и экстренной медицинской помощи населению, частичное финансирование закупок вакцины от инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, в целях обеспечения доступности вакцинации населения.

* По предварительной информации.

Источник: постановление Совета Министров Беларуси от 8 апреля 2021 г. №206.

Белта