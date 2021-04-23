С 1 марта Правительством введено жесткое регулирование роста цен на социально значимые товары (не более 0,2% в месяц). Данная норма установлена в Постановлении №100 от 23 февраля 2021 года «О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости». Повышение цен выше установленного предела допускается только по согласованию с Комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете Министров Республики Беларусь. Члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь во всех регионах подключились к мониторингу цен на лекарства и социально значимые товары.

– В ходе мониторинга мною изучается вопрос обоснованности роста цен и анализируется информация о формировании стоимости того или иного товара, в том числе и лекарственных препаратов, – отметил член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Владимир Котович. – Установить единый предельный уровень цен, например, на конкретное лекарство и для отечественных, и для зарубежных производителей невозможно. Здесь нужен гибкий подход: государство должно регулировать цены комплексно, изучая потребности рынка и интересы предприятий-производителей. При этом необходимо обеспечить доступность и лекарств, и социально значимых товаров для малообеспеченных слоев населения. В этот перечень включены и медицинские препараты, и продукты, которые нужны людям практически каждый день. Это хлеб, крупы, пшеничная мука, свинина, говядина, куры, отдельные виды молочных продуктов, сахар, овощи – всего 62 позиции.

Сенатор Владимир Котович подчеркнул важность проведения данного мониторинга, позволяющего видеть реальную ситуацию, что, в свою очередь, дает возможность вовремя принимать определенные меры по недопущению необоснованного роста цен на продукты питания и лекарства.

Подготовила Наталья Николаева