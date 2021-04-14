Комитет государственного контроля Гомельской области с 12 по 16 апреля в рабочие дни (с 09.00 до 13.00 по телефонам 8(0232)23-83-85, 23-83-86) проведет «горячую линию» по вопросу соблюдения в детских дошкольных учреждениях Гомельской области требований законодательства по обеспечению безопасного пребывания детей, санитарно-эпидемиологических и иных норм.

Жителям Гомельской области предоставлена возможность сообщить об известных им фактах нарушений и недостатков в деятельности детских дошкольных учреждений.