По итогам 2020 года наш район вошел в пятерку лидеров по экспорту товаров, выполнив план на 128,6% к уровню 2019-го при прогнозе 107%. Среди основных экспортеров выступили предприятия-производители мяса, мясных полуфабрикатов и пластмассовых изделий. Экспорт последних – прерогатива именно СП «АМИПАК»-ОАО. Сегодня наш разговор с управляющим в производстве по делу об экономической несостоятельности СП «АМИПАК»-ОАО Валентиной Жуковой.

– Валентина Ивановна, как на сегодняшний день обстоят дела на предприятии?

– О том, что мы на верном пути, доказывали на протяжении всего прошлого года. А судьбоносная встреча в минувшем году с первым заместителем премьер-министра, уполномоченным представителем Президента в Гомельской области Николаем Снопковым, рабочий визит на предприятие председателя экономического суда области Натальи Сарнавской и руководства района, в ходе которого однозначно было решено поддержать предприятие, и вовсе развеяла последние сомнения наших работников.

Понимая, что только упорный труд и стабильный рост показателей поможет не только выжить родному предприятию, но и развиваться дальше, мы, как говорится, засучили рукава и стали работать. Я не буду останавливаться на ассортименте и экологичности продукции, использовании высокотехнологичного оборудования, качественном сервисе, соблюдении стандартов качества и исполнительской дисциплине, давно ставшими визитной карточкой «АМИПАКа». Приведу только цифры. По объему выпускаемой продукции, выручке, экспорту мы выросли в разы. Если на момент входа в экономическую несостоятельность объем экспорта составлял 54 тыс. долл. США, то сегодня мы ежемесячно экспортируем товаров на 700-800 тыс. долл. США. Мы имеем прибыль, соответственно, положительную рентабельность. Как следствие, немаловажным считаю и увеличение заработной платы. С марта она увеличилась еще на 10% и достигла 846 рублей в среднем по предприятию. Понятно, что высококвалифицированные кадры получают больше.

– Коль мы заговорили о кадрах, то испытываете ли нехватку специалистов в настоящее время?

– Сразу отмечу, костяк специалистов, за плечами которых огромный опыт и профессионализм, мы сохранили. Очень признательна всему коллективу: в непростой период люди поверили и остались. К тому же только за период санации вернулись обратно порядка 30 человек. Сегодня коллектив насчитывает более 270 человек. Много среди них семейных пар и трудовых династий. Знаете, каждое утро вижу, что люди не просто отрабатывают смену от звонка до звонка, а с удовольствием идут на работу.

– Насколько расширились объемы и рынки сбыта?

– В 2019 году удельный вес экспорта составлял всего 30% и 1,4 млн. долл. США, в 2020-м – уже 63%, или 4,5 млн. долл. США, а в 1-м квартале нынешнего – 153% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. География поставок широкая, хотя конкуренция на рынке жесткая. Но, повторюсь, за счет качества продукции и исполнительской дисциплины «АМИПАК» выигрывает. Конечно, часть продукции продолжаем поставлять на внутренний рынок. ЗАО «АТЛАНТ», ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов», СП ОАО «Спартак», ОАО «Милкавита», СП ООО «Камако», ОАО «Мозырьсоль» по-прежнему остаются среди наших надежных партнеров.

– Какие новые технологии используете?

– Из последних, например, наладили выпуск высокопрозрачных упаковочных материалов. Использование данных технологий позволяет формировать хорошую добавленную стоимость, соответственно, получать и прибыль.

– Несколько слов о планах и перспективах?

– Совсем недавно, в марте этого года, мы провели переговоры с четырьмя российскими компаниями и подписали новые контракты. Уже с конца месяца отгружаем продукцию в Россию. Российские партнеры приезжали к нам, на месте убедились в надежности и «жизнеспособности» нашего предприятия. Стабильный рост экономических показателей позволяет увеличить и сумму выплат по основному долгу. Мы подсчитали, что в пятилетний срок сможем рассчитаться с долгами, и подали документы на продление срока санации еще на пять лет. Выплатив все долги, наконец, сможем приступить к реализации своих задумок и новых планов. А их у нас много. Но в первую очередь предстоит закупить новое современное оборудование. Уверена, с тем настроем, который присутствует в коллективе, всё у нас непременно получится.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ирины Палубец