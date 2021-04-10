8 апреля участие в «Неделе леса» приняли учащиеся средней школы №1 райцентра. «Авангард» узнал у ребят, что они думают об этой акции.

Евгений Козырев, 11 класс:

– В подобной акции участвовал впервые. Признаюсь честно, впечатлен. Ведь мы, если подумать, оставили после себя след в истории – посадили дубраву.

Илья Горелов, 6 класс:

– Впервые садил деревья и мне очень понравилось. В следующем году с радостью еще раз поучаствую в этой акции, потому что садить лес – это круто!

Евгений Кузьменков, 11 класс:

– Прошедшим летом подрабатывал в коммунальнике и участвовал в озеленении города, так что уже имею опыт в посадке деревьев. А акция очень классная. И здорово, что привлекают школьников. Работа на свежем воздухе – штука полезная.

Никита Лагодич, 7 класс:

– Помогал дома родителям садить плодовые деревья. А вот дубы в лесу высаживал впервые. Мне понравилось. Думаю, мы сделали полезное дело.

Юрий ЕЖОВ, фото автора