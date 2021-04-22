Четверым задержанным по делу о покушении на Президента Беларуси предъявлено обвинение в заговоре с целью захвата власти. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» сказал начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек:



– Четырем задержанным предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 357 Уголовного кодекса. Это заговор с целью захвата власти неконституционным путем. Все фигуранты дают признательные показания и сотрудничают со следствием.

Один из задержанных заговорщиков – Юрий Зенкович. Он предпринимал «конкретные попытки вербовки, подкупа военнослужащих Вооруженных Сил страны, готовых за денежное вознаграждение участвовать в свержении власти силовым способом». Сейчас Зенкович в следственном изоляторе. Вину в преступлении он признал в полном объеме, активно дает показания обо всех обстоятельствах совершенных им противоправных действий, сказал представитель КГБ.

– Что касается российских партнеров, то после получения Комитетом госбезопасности информации о том, что Зенкович прибывает в Москву, всего лишь за 12 часов до старта завершающего этапа этих мероприятий председатель КГБ связался с руководителем ФСБ и запросил возможность прибытия в Москву оперативной группы. Уже в столице России мы связались с нашими коллегами, ввели их в курс дела (мы сообщили о том, что вообще происходит, кто с кем будет встречаться, где) и разработали фактически технический план завершающего этапа этих мероприятий, в ходе которого мы должны были совместно задокументировать встречу и задержать фигурантов… Спасибо российским партнерам, что они фактически будучи не в курсе дела, как говорится, с колес включились в работу и помогли нам задержать фигурантов наших материалов, – резюмировал Константин Бычек.

Он уточнил, что оперативные мероприятия в отношении участников заговора продолжались более шести месяцев.

sb.by