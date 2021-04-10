О правилах реализации деловой древесины гражданам «Авангарду» рассказал директор Буда-Кошелевского опытного лесхоза Сергей ЛОЗКО:

– С 1 января текущего года вступили в силу обновленные правила реализации древесины, которые утверждены Указом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2020 г. №437 «О ведении лесного хозяйства и реализации древесины».

Сразу хочу отметить, что алгоритм приобретения древесины в заготовленном виде для физических лиц остался прежним, но существенно изменились порядок и сроки обращения граждан. Напомню, существует несколько вариантов приобретения древесины в заготовленном виде: на общих основаниях и по льготным условиям (из так называемых фондов облисполкомов).

Для того чтобы приобрести древесину в заготовленном виде на общих основаниях, гражданину необходимо обратиться в лесхоз или лесничество и написать заявление с указанием необходимого ему объема древесины. При наличии таковой специалисты лесхоза предложат продукцию по рыночной стоимости, а при необходимости рассчитают стоимость транспортно-логистических услуг. Если стоимость устраивает, между гражданином и лесхозом будет заключен гражданско-правовой договор.

В случаях, когда речь идет о больших объемах древесины, лесохозяйственные учреждения оставляют за собой право попросить документы, подтверждающие необходимость использования древесины в личных, а не коммерческих целях (к примеру, строительный проект и др.).

Если на момент обращения материал не имеется в наличии, то вам дополнительно сообщат о возможных сроках поставки продукции.

Чтобы приобрести древесину по ценам организаций-заготовителей, то есть на льготных условиях, гражданам необходимо обратиться с заявлением в районный исполнительный комитет. А точнее, в отдел экономики райисполкома по адресу: г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 7, каб. №7. Всю необходимую информацию можно также получить по тел. 8 (0232) 7-01-76.

Хочу обратить особое внимание, что, согласно Указу №437, это необходимо сделать до 1 июня текущего года для формирования заявки на следующий год. Подобный механизм будет действовать и в последующие годы.

Приобретая древесину, граждане должны помнить, что использовать ее могут только для собственного потребления по целевому назначению.

Подготовила

Наталья НИКОЛАЕВА