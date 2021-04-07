Министерство образования утвердило график централизованного тестирования по учебным предметам в 2021 году.

Даты ЦТ:

белорусский язык — 16 июня;

русский язык — 18 и 19 июня;

обществоведение — 21 июня;

математика — 23 и 24 июня;

биология — 26 июня;

иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) — 28 июня;

химия — 30 июня;

физика — 2 июля;

история Беларуси — 4 июля;

география — 6 июля;

всемирная история (новейшее время) — 8 июля.

Резервные дни проведения ЦТ:

14 и 16 июля — белорусский и русский языки;

14 и 18 июля — обществоведение, математика, биология, иностранные языки, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история новейшего времени.

Установлен перечень учреждений образования, определенных пунктами регистрации для ЦТ, в том числе в резервные дни, а также пунктами проведения ЦТ.

Сроки регистрации: 2 мая — 1 июня.

Время работы пунктов регистрации — с 9.00 до 19.00, в воскресенье (2 мая) и субботние дни (15 и 29 мая) — с 9.00 до 18.00.

Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные дни можно с 2 по 9 июля.

Время начала ЦТ, в том числе в резервные дни, — 11.00.

Получить сертификаты абитуриенты смогут в пунктах проведения ЦТ с 16 июля, в пунктах проведения ЦТ в резервные дни — с 23 июля.

Источник: постановление Министерства образования от 19 марта 2021 года №50.

Белта