Министерство образования утвердило график централизованного тестирования по учебным предметам в 2021 году.
Даты ЦТ:
белорусский язык — 16 июня;
русский язык — 18 и 19 июня;
обществоведение — 21 июня;
математика — 23 и 24 июня;
биология — 26 июня;
иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) — 28 июня;
химия — 30 июня;
физика — 2 июля;
история Беларуси — 4 июля;
география — 6 июля;
всемирная история (новейшее время) — 8 июля.
Резервные дни проведения ЦТ:
14 и 16 июля — белорусский и русский языки;
14 и 18 июля — обществоведение, математика, биология, иностранные языки, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история новейшего времени.
Установлен перечень учреждений образования, определенных пунктами регистрации для ЦТ, в том числе в резервные дни, а также пунктами проведения ЦТ.
Сроки регистрации: 2 мая — 1 июня.
Время работы пунктов регистрации — с 9.00 до 19.00, в воскресенье (2 мая) и субботние дни (15 и 29 мая) — с 9.00 до 18.00.
Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные дни можно с 2 по 9 июля.
Время начала ЦТ, в том числе в резервные дни, — 11.00.
Получить сертификаты абитуриенты смогут в пунктах проведения ЦТ с 16 июля, в пунктах проведения ЦТ в резервные дни — с 23 июля.
Источник: постановление Министерства образования от 19 марта 2021 года №50.