Ложные сообщения о минировании – это не шутки. Однако, их позволяют себе как взрослые люди, так и школьники. О наказании за подобные деяния рассказал начальник инспекции по делам несовершеннолетних Андрей Фролов.

– У правоохранителей отношение к «лжеминерам» отнюдь не шуточное. Тем, кто решит так пошутить, свои пробелы в знаниях законов придется восполнять выплатами крупных сумм и годами лишения свободы.

Телефонные хулиганы словно испытывают на прочность службы, следящие за общественным порядком и безопасностью. Но здесь подобные «шутки» не проходят. Ни одно сообщение не игнорируется, даже если есть все основания предполагать, что это розыгрыш. Выезжают специалисты, эвакуируются люди, помещения обследуются, устанавливается личность звонившего. И наказание за подобные преступления предусмотрено достаточно жесткое.

Ответственность наступает с 14 лет. Первая часть статьи 340 УК РБ предусматривает наказание в виде штрафа, ареста, ограничения свободы на срок до трех лет или лишения свободы на срок до пяти лет. Вторая часть статьи применяется, если ложное сообщение привело к крупному ущербу или повлекло тяжкие последствия. Наказание – до 7 лет лишения свободы. Если чаду, сделавшему звонок о ложном минировании, не исполнилось 14 лет – за детские шалости расплачиваются взрослые: наступает административная ответственность родителей, а ребенка ставят на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. Также граждане возмещают затраты, связанные с проверкой сообщения, в случае ложного сообщения о минировании, поджоге или иных действиях, создающих угрозу для жизни и здоровья людей. Помимо этого, виновное лицо обязано возместить все затраты государственных структур и субъектов хозяйствования по предотвращению несуществующей угрозы, а также расходы, связанные с нарушением функционирования предприятий либо иных организаций. В настоящее время органы внутренних дел оснащены целым комплексом технических средств, позволяющим в кратчайшие сроки установить лицо, совершившее ложное сообщение об опасности и привлечь его к установленной Законом ответственности. Практика показывает, что раскрываемость данного деяния составляет более 85 процентов. Поэтому прежде чем «пошутить» всегда необходимо помнить о неминуемости наступления последствий и четко знать грань, за которой уже будет не до шуток.

Ирина ШУТОВА