Минприроды приглашает белорусов присоединиться к экодвижению «Вместе за чистую и зеленую страну». В Год народного единства жителям страны предлагают встать на защиту природы и помочь сохранить ее для будущих поколений.

Посадить дерево сможет каждый желающий. Уже сейчас предложения по посадкам можно подать по телефонам и адресам электронной почты, указанным на сайтах областных комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды. На Гомельщине заявки от тех, кто хотел бы участвовать в озеленении своего населенного пункта, и адреса территорий, требующих новых саженцев, принимают по почте terra-okproos@mail.gomel.by.

Единый день озеленения «Посади дерево!» стартует 3 апреля во всех городах и селах нашей страны. Присоединиться к экомарафону можно будет до 15 мая.

Весенние акции по озеленению уже стали традиционными, кроме высадки деревьев и кустарников, белорусы участвуют в выборе мест посадок, благоустраивают свои города, районы, жилые дворы, парки и скверы. Глобальная цель природоохранных ведомств – достигнуть уровня озелененности 40 % и выше во всех городах и райцентрах страны.

Для справки: за последние три года жители нашей страны помогли высадить более 2,5 миллионов молодых деревьев и кустарников в населенных пунктах по всей Беларуси.

gp.by