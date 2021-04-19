В целях выявления и поддержки наиболее способных, одаренных учащихся четвертых классов, развития их исследовательских умений и навыков, популяризации интеллектуальных игр среди младших школьников, формирования интереса к изучаемым учебным предметам на базе начальной школы г. Буда-Кошелево прошел районный конкурс интеллектуалов «УмКИ».

В ходе конкурса учащиеся четвертых классов продемонстрировали свои знания по учебным предметам: «Математика», «Русский язык», «Беларуская мова», «Русская литература (литературное чтение)», «Человек и мир» (блок «Мая Радзіма – Беларусь»).

В конкурсе приняли участие 10 команд из учреждений общего среднего образования района.