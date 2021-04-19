В целях выявления и поддержки наиболее способных, одаренных учащихся четвертых классов, развития их исследовательских умений и навыков, популяризации интеллектуальных игр среди младших школьников, формирования интереса к изучаемым учебным предметам на базе начальной школы г. Буда-Кошелево прошел районный конкурс интеллектуалов «УмКИ».
В ходе конкурса учащиеся четвертых классов продемонстрировали свои знания по учебным предметам: «Математика», «Русский язык», «Беларуская мова», «Русская литература (литературное чтение)», «Человек и мир» (блок «Мая Радзіма – Беларусь»).
В конкурсе приняли участие 10 команд из учреждений общего среднего образования района.
По итогам конкурса победителем стала команда учащихся четвертых классов «Модуль» из ГУО «Начальная школа г. Буда-Кошелево», дипломом II степени награждена команда учащихся «Трио» из ГУО «Уваровичская средняя школа», дипломами III награждены команда учащихся «Лидер» из ГУО «Средняя школа № 1 г.Буда-Кошелево» и команда учащихся «PRO интеллект» из ГУО «Коммунаровская средняя школа».