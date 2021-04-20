Я не приемлю тех, кто, походя, смеет осквернять нашу историю, память наших предков, которые не только заложили основу, но и создали условия для жизни всех поколений, родившихся после войны. Мы появились в этом мире благодаря их Победе. Одолев сильного врага, они восстановили разрушенное войной народное хозяйство, учились, работали и не жаловались на тяжкий послевоенный труд.

От своего отца, который уже с 1944 года, будучи шестнадцатилетним подростком, работал в колхозе в Добрушском районе и посвятил ему всю свою жизнь, я ни разу не слышала каких-либо упреков в адрес руководства колхоза, района и т. д. Люди его поколения просто трудились, а сельский труд очень тяжелый. Это не по экрану смартфона пальцами водить. У таких «тружеников» нет никакого морального права прикасаться к нашей истории в попытках переписать ее.

«Свядомыя» (такими они себя видят) под руководством заграничных кураторов предпринимают попытки отнять у нас Победу, обелить деяния тех, кто предавал, не щадил детей своих соседей, в своем усердии выслужиться готов был предать не только страну, но и мать родную. Таких в народе называли «выродками». За душой у них было пусто, как, впрочем, пусто и у тех, кто пытается расшатать страну сейчас.

Великая Отечественная война – это концентрация беспримерного мужества и героизма советского народа, которой история не знала. Боевые качества наших солдат и их командиров удивляли даже противника. Немецкий генерал в отставке Курт Типпельскирх вспоминал: «…Гитлер был уверен, что с началом первых операций, как и в предыдущих кампаниях, ему удастся разбить основные силы русской армии и получить в результате этого полную свободу действий… Правда, операции всех трех армий… не привели ни к быстрому уничтожению всех вооруженных сил противника, ни к подавлению морального духа и мужества войск Крас­ной Армии, на что Гитлер так надеялся. Части и соединения русских войск продолжали сражаться даже в самом отчаянном положении… ».

При подготовке плана «Барбаросса» Гитлер рассчитывал на скорую победу над Советским Союзом еще и потому, что был уверен: большая страна распадется как карточный домик, между отдельными рес­публиками возникнут споры, разлад, которые будут «помогать» в реализации плана молниеносной войны, ведь с каждым по отдельности справиться легко… Не вышло. Единой семьей наш народ встал на защиту Отечества. По словам ведущего эксперта британской военной разведки Лена Дейтона, несмотря на материальную и финансовую помощь Советскому Союзу, поступившую от Великобритании и США, «… основная часть немецкой армии была разгромлена Красной Армией, использовавшей вооружение, произведенное на советских заводах… Поражение под Москвой в декабре 1941 года решило исход войны».

В коллекции фалеристики музейного собрания есть «звезды предателя» – награды Гитлера тем, кто предал Родину и служил оккупантам

Мы знаем, как непросто складывалась ситуация для Красной Армии в начальный период войны, которая обернулась трагедией для миллионов солдат и офицеров. В 1941 году в плену оказалось около 4 миллионов советских солдат. Это не сломило дух тех, кто продолжал сражаться. Фронтовики стояли насмерть под Ржевом в 1942 году, они страну спасали. Потери были колоссальными, погибло там более 1,3 миллиона человек. И сегодня кто-то пытается выступать против Ржевского мемориала – памятника всем советским солдатам, погибшим на войне. Это же какими циниками нужно быть и как ненавидеть историю страны?

Несмотря ни на что, наши предки выстояли и одолели очень сильного врага, победили, потому что были вместе, потому что верили в победу. У них был внутренний духовный стержень и беспримерное чувство патриотизма. Одно­временно война показала, кто есть кто. Я про предателей, про так называемых коллаборационистов. В 1942 году Гитлер подписал указ об учреждении специальной награды «Знак отличия для восточных народов», в среде коллекционеров ее называют «звездой предателя». Награждались знаком военнослужащие, а также те, кто служил оккупантам в полиции. В нашем музейном собрании в коллекции фалеристики представлены «звезды предателя» – награды кого-то из тех, кто предал Родину.

О таких в одном из писем к родным писал уроженец брагинской деревни Соболи Эля Шайкевич 31 декабря 1943 года, после освобождения района от немецко-фашистских захватчиков: «Дорогой папа, дорогой дядя Зуся, дорогая сестричка Сарочка с детками! Мне выпало счастье побывать в родном селе в Соболях. Мои дорогие! Великое горе свалилось на наши головы, на наш народ. Нет нашей матери, нет братишки нашего Гиршика, нет нашей хаты… Когда немцы пришли к нам, они никого не трогали, и мать говорила, что мы напрасно поехали. Но недели через три приехали СС-овцы, карательный отряд. В Брагине они созвали всех евреев, разбили по росту и всех до единого расстреляли, и стариков, и детей… Многие евреи скрывались после этого, их убивали свои полицейские… Все заподозренные в партизанах или имеющие связь с партизанами расстреливались с семьями… В Брагине была учинена бойня неслыханная и невиданная… ».

Эля рассказал, как погибли мама и братик: «…Нашлась гадина, которая выдала нашу мать. Я точно не узнал кто. Рано утром налетели полицейские из Брагина прямо туда, где она жила… в силосной яме их убили. Эти убийцы были Васека и Орлов – бывший пленный. Он уехал с немцами. После этого хату нашу растащили староста и полицейский…»

К сожалению, тема предательства была во все времена. Еще в начале І века нашей эры один из 12 апостолов, ближайших соратников Иисуса Христа, предал его первосвященникам за 30 сребреников. Но жить с этим так и не смог…

На дворе 2021 год, а попыток переписать историю и отнять нашу Великую Победу не становится меньше. Массированное воздействие оказывается на молодежь, на ту аудиторию, которая любое искажение фактов примет за правду, если другого знать не будет. Поэтому так важно донести до нее, что ключевую роль в победе над гитлеровским нацизмом сыграл именно Советский Союз. Это поможет формированию у подрастающих поколений устойчивого иммунитета ко всякого рода попыткам исказить и переписать историю Второй мировой войны, обезличить и обесценить вклад советского народа в победу над фашистской Германией, вклад советских воинов – от рядового до генерала.

P.S. Не так давно, в дни весенних каникул, я проводила для школьников экскурсии по выставке «Победили вместе. Фронтовые письма как послание из прошлого». На глазах у некоторых ребят блестели слезы. Мне не показалось…

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