14 апреля в административном комплексе БЕЛЭКСПО г.Минска состоялась XIX республиканская выставка научно-методической литературы и педагогического опыта.

В рамках выставки прошла презентация опыта Общественного объединения «БРПО», а также награждение победителей Республиканского конкурса информационно-методических материалов «Традиции и инновации в деятельности ОО «БРПО», организаторами которого выступили учреждение образования «Национальный центр художественного творчества детей и молодежи» Министерства образования Республики Беларусь, Центральный Совет Общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская организация».

Ирина Беленок, педагог-организатор Губичской базовой школы награждена дипломом I степени Министерства образования РБ и призами ОО «БРПО». Победу одержала с работой «#ЗОЖ: зажги отличную жизнь!» в номинации «Популяризация здорового образа жизни».

На республиканский этап было предоставлено 129 лучших работ со всей страны. От Гомельской области были представлены 35 лучших работ, три из которых заняли призовые места, в числе которых и методические материалы Ирины Беленок. При выборе победителей и призеров экспертное жюри ориентировалось на новые векторы развития ОО «БРПО», а также Концепцию развития ОО «БРПО» на 2018-2021 годы.

Конкурсные материалы победителей и призеров финала конкурса были опубликованы в копилке для вожатого на официальном сайте ОО «БРПО» с соблюдением авторских прав всех разработчиков, а также будут использованы при проведении выставок и презентаций.