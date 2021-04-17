17 апреля в 23.37 в пожарную службу поступило сообщение о пожаре в бане а.г. Широкое. В результате пожара уничтожены кровля и потолочное перекрытие, повреждены стены и имущество в бане. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

Данные факты очередной раз показывают, что неправильная эксплуатация отопительной печи приводит к пожару.

РОЧС напоминает, согласно правил пожарной безопасности эксплуатировать отопительные печи с явными нарушениями: трещинами в дымоходе и печи, неисправной топкой и при отсутствии предтопочного металлического листа запрещено.

Кроме того, в погоне за жарким паром не допускайте перекала печи – ведь именно перекал является еще одной распространенной причиной пожара в бане.