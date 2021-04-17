17 апреля в 11.00 в военном комиссариате Буда-Кошелевского и Чечерского районов будет проводиться День открытых дверей.

На День открытых дверей приглашаются учащиеся средних школ и колледжа, которые смогут ознакомиться со структурой и порядком организации работы в основных группах военного комиссариата и встретиться с командованием военного комиссариата.

День открытых дверей будет проводиться по адресу: г. Буда-Кошелево, ул. Комсомольская, 10.

Контактный телефон: 8(02336) 7-66-97.

За справками обращаться в военный комиссариат Буда-Кошелевского и Чечерского районов по телефону 7-78-73.