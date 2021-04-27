27 апреля с 11.00 до 12.00 «прямую линию» «Гомельскай праўды» проведет председатель областного объединения профсоюзов Алексей Николаевич Неверов. Какие новации в Трудовом кодексе приняты благодаря профсоюзам? Чем отличительна нынешняя чернобыльская акция областного объединения? В каком объеме в 2020 году оказана правовая помощь жителям региона?

Эти и другие вопросы можно задать по телефону 8 (0232) 33-26-89. Вопросы можно прислать на адрес gp@gp.by с пометкой «Прямая линия».