27 апреля с 11.00 до 12.00 «прямую линию» «Гомельскай праўды» проведет председатель областного объединения профсоюзов Алексей Николаевич Неверов. Какие новации в Трудовом кодексе приняты благодаря профсоюзам? Чем отличительна нынешняя чернобыльская акция областного объединения? В каком объеме в 2020 году оказана правовая помощь жителям региона?
Эти и другие вопросы можно задать по телефону 8 (0232) 33-26-89. Вопросы можно прислать на адрес gp@gp.by с пометкой «Прямая линия».
Домой прямая линия 27 апреля «прямую линию» «Гомельскай праўды» проведет председатель областного объединения профсоюзов Алексей...
27 апреля «прямую линию» «Гомельскай праўды» проведет председатель областного объединения профсоюзов Алексей Неверов
27 апреля с 11.00 до 12.00 «прямую линию» «Гомельскай праўды» проведет председатель областного объединения профсоюзов Алексей Николаевич Неверов. Какие новации в Трудовом кодексе приняты благодаря профсоюзам? Чем отличительна нынешняя чернобыльская акция областного объединения? В каком объеме в 2020 году оказана правовая помощь жителям региона?