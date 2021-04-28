28 апреля председатель районного исполнительного комитета Анатолий Генрикович Гапоник проведет с 15.00 до 16.00 выездной прием граждан, их представителей, представителей юридических лиц в Липиничском сельском исполнительном комитете.

Предварительная запись на прием по тел.: 7-50-00, 7-91-31 и 3-55-44.

28 апреля с 15.00 до 16.00 выездные приемы проведут:

→ Наталья Никитовна Киселева – председатель районного Совета депутатов, в д. Буда Люшевская (сельский исполнительный комитет);

→ Александр Викторович Ковалев – заместитель председателя райисполкома, в д. Слобода Люшевская (вблизи дома 21);

→ Дмитрий Николаевич Шпиганович – заместитель председателя райисполкома, в аг. Неговка (сельский Дом культуры);

→ Геннадий Анатольевич Вамбриков – заместитель председателя райисполкома, в д. Струки (Викторинское лесничество).