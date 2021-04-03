3 апреля по всей стране пройдет единый день озеленения «Разам за зялёную Беларусь»

Мероприятие даст старт целому экодвижению «Вместе за чистую и зеленую страну», объявленному Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

В Год народного единства жителям страны предлагают встать на защиту природы и помочь сохранить ее для будущих поколений. Экомарафон продлится вплоть до 15 мая.

Посадить дерево и, тем самым, стать участником общего благого дела сможет каждый желающий житель Буда-Кошелевского района. Для этого уже сейчас необходимо обратиться в отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома и подать свои предложения по посадкам. Контактные телефоны: 8(0232) 7 52 20, 7 89 28.

Хорошим началом экомарафона послужила совместная акция районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды и РО ОО «БРСМ» по посадке берез на Кургане Славы райцентра.

Наталья ЛОГУНОВА.

Фото Ирины ПАЛУБЕЦ.