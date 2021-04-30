Дорогие буда-кошелевцы и гости нашего города, приглашаем вас 30 апреля принять участие в велопробеге, посвященном открытию велосипедного сезона. Сбор и регистрация участников на центральной площади города с 14.00 до 14.40. Старт в 15.00.