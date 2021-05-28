Один из эффективных методов профилактики пожаров в жилом секторе – это обследование домовладений смотровыми комиссиями, ведь беду легче предупредить. Инструктаж по безопасности жильцов домов, а также рекомендации по устранению выявленных недостатков, несомненно, приводят к уменьшению пожаров, тем самым приумножая благосостояние наших граждан.

На территории Буда-Кошелевского района созданы и функционируют 15 смотровых комиссий при сельских исполнительных комитетах и 2 городских. Главной задачей смотровых комиссий является безопасность жизнедеятельности граждан. Особенно тех, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Будь то инвалид или одиноко проживающий, злоупотребляющий спиртными напитками или многодетная семья – полномочия и сплоченность в работе субъектов профилактики на сегодняшний день позволяют решить любой вопрос, связанный с безопасностью проживания.

В работе одной из таких комиссий на текущей неделе принял участие корреспондент районной газеты «Авангард».

Основной упор в работе комиссии был сделан на обследование домовладений асоциальных граждан, инвалидов и многодетных семей. При обследовании изучались материально-бытовые условия сельчан, санитарное состояние жилья, общее состояние здоровья.

Особое внимание уделялось исправности отопительных печей, электрооборудования, работоспособности автономных пожарных извещателей. По каждому выявленному факту нарушений домовладельцам вручены рекомендации об их устранении, проработаны вопросы об оказании помощи нуждающимся.

Гражданам очередной раз напомнили о действиях при возникновении пожара, порядке вызова пожарной аварийно-спасательной службы, а также необходимости обязательной установки АПИ, ну и, конечно же, всем без исключения вручили памятки на противопожарную тематику.