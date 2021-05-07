Весенняя страда в разгаре. Гул техники на полях не стихает ни на день. Земледельцы, не снижая заданного темпа, ведут сев. На неделе аграрии ОАО «УваровичиЭлит» завершили посадку «второго хлеба».

По словам руководителя хозяйства Натальи Маковской, к посадке картофеля приступили 23 апреля. А на текущей неделе в землю уже легли последние клубни. Под культуру было запланировано 40 га, но план перевыполнили, посадив 60 га.

– Выращиванием картофеля наше хозяйство занимается много лет. Посадка «второго хлеба» – один из важных составляющих этапов его возделывания. Чтобы получить хороший урожай, нужно соблюсти все технологические процессы. И в первую очередь хорошо подготовить почву, внести необходимые удобрения. К тому же, земля должна быть достаточно прогрета. Не менее важно и качество посадочного материала. Мы постоянно занимаемся сортообновлением. Традиционно используем сорта отечественной селекции с отличными вкусовыми качествами, устойчивыми к болезням и хорошей лежкостью. Это «Рагнеда», «Манифест», «Палац», «Скарб», «Зорачка» и «Бриз». В этом году приобрели популярный сорт «Вектор», который многие любят за его кулинарные качества. Это среднепоздний сорт, имеющий красную кожуру клубней и ярко-желтую мякоть. Думаю, что данный сорт будет пользоваться спросом. Традиционно большая часть будущего урожая буде продана на семена, а более крупные клубни поступят в реализацию населению. На посадке картофеля у нас задействована одна картофелесажалка, на которой работает опытный механизатор Михаил Ковалев, – рассказала Наталья Александровна.

Михаила Ковалева застаем прямо в поле, где он заканчивает посадку последних гектаров. Мужчина в сельском хозяйстве далеко не новичок. За его плечами более тридцати лет работы в отрасли.

– В родное хозяйство пришел сразу после окончания школы. Начинал работать в полеводческой бригаде, но тяга к технике взяла верх, поэтому, отучившись в УПК на тракториста-машиниста, сел за руль трактора, – делится аграрий. – Признаюсь, даже и не мыслил себя в чем-то другом, всегда хотел связать свою жизнь с сельским хозяйством. С раннего детства все свое свободное время сначала проводил на конюшне, а когда подрос, переключил внимание на технику. За долгое время работы в сельском хозяйстве что только не приходилось мне делать: и землю пахал, и удобрения вносил, и кормозаготовкой занимался, и в уборочной страде участие принимал. Одним словом, никакой работы не боюсь, я универсальный работник (шутит мужчина). Сейчас, все что связано с картофелем, начиная с его посадки, и заканчивая уборкой – это мое основное направление. С высоты своего опыта могу сказать, что в этом сельхозцикле важно все: и технология выращивания, и качество картофеля, исправность техники, которая должна работать без простоев. Поэтому стараюсь с поставленной задачей справиться на отлично, чтобы не упустить оптимальные агрономические сроки и в дальнейшем получить хороший урожай.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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