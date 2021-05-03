Как правило, одна из причин возникновения пожаров – детская шалость с огнем. В основном это происходит в тот момент, когда дети остаются без присмотра. Оставшись дома один, ребенок ищет себе занятие. А желание поэкспериментировать путем поджога различных материалов, отсутствие навыков обращения со спичками, как известно, приводят к печальным последствиям. Чтобы детство детей проходило безопасно, спасатели настоятельно советуют:

☑ уберите в недоступные места спички и зажигалки, острые и колющие предметы (ножницы, ножи, иголки), всякого рода мелкие предметы (монеты, бусины, пуговицы), лекарства, уксус, растворитель, бытовую химию;

☑ опасность для детей представляют открытые окна, горячие жидкости, розетки, включенные электроприборы, незакрепленная мебель, водные процедуры без взрослых;

☑ научите своего ребенка в случае опасной ситуации убегать, не прятаться под кровать или в шкаф, сообщить взрослым и позвонить в службу спасения по телефону 101или 112.

Важно объяснить, как опасно играть с огнем и как страшны последствия этих игр. Не оставляйте детей без присмотра, берегите самое ценное – жизнь!