Причиной многих пожаров часто становится нарушение правил эксплуатации электроприборов. Нередко многие из нас тащат на дачу отслужившие свой век электроприборы, считая, что выбрасывать еще почти «рабочий», например, холодильник совсем не экономно. Но когда этот электроприбор становится причиной пожара, тогда уже поздно сокрушаться и читать инструкцию.

Привычка оставлять приборы в «режиме ожидания» тоже ни к чему хорошему не приведет. А ведь телевизор или компьютер порой мы не выключаем из сети сутками, при этом забывая, что в «спящем режиме» прибор потребляет электроэнергию. А во-вторых, в неработающих, но включенных в розетку электроприборах многие узлы находятся под напряжением и от перегрева, замыкания могут загореться в любой момент. Достаточно лишь нескольких минут, чтобы огонь распространился по всей комнате. Поэтому, уходя из дома, отключайте электроприборы из сети. Будьте уверены, так надежней.