Не оставляйте детей без присмотра

Для девчонок и мальчишек наступает долгожданное время – летние каникулы. Именно в этот период резко увеличивается количество несчастных случаев с участием несовершеннолетних.

Как правило, любознательность и желание экспериментировать у детей выходят далеко за пределы их осторожности. Спасатели дают несколько советов родителям, как обустроить быт в квартире, исключив явные источники опасности:

→ всю химию убирайте подальше вне пределов досягаемости маленьких непосед, в т.ч. и домашнюю аптечку;

→ на дверцы шкафчиков со столовыми приборами и сыпучими веществами поставьте блокиратор створок;

→ в ванной или на кухне положите на пол коврики с противоскользящей подложкой;

→ телевизор, музыкальный центр, компьютер установите на устойчивой полке или в шкафчике, но не на шатающемся столике, а шнуры от них лучше прикрепить к стене или провести за мебелью, розетки закройте заглушками;

→ спички и зажигалки храните в недоступных для детей местах и не забывайте о дамских сумочках: для малышей они представляют большой соблазн.

Предпринятые вами усилия с высокой долей вероятности снизят риск возникновения опасных ситуаций, а если они все-таки произойдут, то помогут вашему ребенку сохранить жизнь и здоровье.

С огнем шутки плохи

Дети проявляют повышенный интерес к огню, не осознавая в полной мере его потенциальной опасности. И особенно, когда остаются без присмотра взрослых.

Как пример, происшествие, произошедшее в марте прошлого года в Бобруйске. Пятиклассник, пока мама отлучилась в аптеку, взял баллончик с освежителем и зажигалку, решив поэкспериментировать с огнем. К счастью, вовремя вернувшийся с работы отец остановил опасные игры, но ребенок успел получить ожоги лица.

А буквально неделю назад, 21 мая, трагический случай произошел в аг. Глушковичи Лельчицкого района. Как выяснилось, в момент возникновения пожара хозяйка дома вышла развесить белье после стирки, в веранде работала стиральная машина. В это время в жилище находился ее младший сын. Но когда женщина увидела, что горит дом, внутрь зайти уже не смогла. К счастью, ее старший сын был у бабушки. По прибытии пожарных пламя охватило уже и две хозпостройки. К сожалению, мальчик 2015 года рождения погиб в огне. Рассматриваемые версии пожара – детская шалость с огнем, нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

Спасатели призывают взрослых следить за тем, как дети проводят свободное время, чем интересуются. Отвлекайте их от бесполезного времяпрепровождения, проговаривайте с ними правила безопасности, научите их не паниковать и не прятаться в случае пожара и покажите возможные выходы для эвакуации. Более того, не доверяйте детям следить за электроприборами, печами, газовой плитой и, главное, не оставляйте их без присмотра. Помните: оставление человека в опасности уголовно наказуемо (ч. 2 ст. 159 УК – арест или ограничение свободы на срок до 2 лет).



Как предотвратить ожоги

Исходя из характера случаев получения ожогов детьми в быту, отметим, что в каждом из них травмирования можно было бы избежать при надлежащем контроле взрослых. Ведь лучше перестраховаться, чем, жалея впоследствии о собственной беспечности, нанести вред здоровью и жизни ребенка.

Итак:

✓ строго следите за тем, чтобы во время приема горячей жидкой пищи дети не опрокидывали на себя чашки, тарелки и т.п.;

✓ с повышенным вниманием и осторожностью переносите посуду с горячей жидкостью;

✓ не разрешайте детям находиться рядом в процессе приготовления пищи, мытья посуды, стирки белья, глажки;

✓ прячьте от них в недоступных местах спички и зажигалки;

✓ не подпускайте детей близко к горячей плите, отопительной печи, утюгу, чайнику и др.

Горючие жидкости опасны

Как показывает практика, дети могут получить серьезные травмы из-за неосторожности при использовании легковоспламеняющихся жидкостей. Вспышки паров бензина, ацетона, бензола, некоторых спиртов и эфиров становятся причиной возгораний, в результате которых они попадают в больницу.

Не разрешайте детям самостоятельно разжигать отопительные печи и мангалы, расскажите об опасности легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и сами не используйте их при разведении костров, приготовлении пищи на огне. Не бросайте емкости с ЛВЖ (ГЖ) или с неизвестным вам содержимым в огонь.

Конечно, невозможно предусмотреть всё и полностью обезопасить ребенка, но проговаривать опасные ситуации, объяснять, почему они могут произойти, – обязанность каждого взрослого.