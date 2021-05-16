Совсем скоро беззаботные школьные дни останутся позади и нужно будет делать серьезный выбор в жизни. Какую дорогу в будущее выбрать?

Какой профессии отдать предпочтение? О своем выборе профессии нам рассказала учащаяся педагогического класса СШ №1 райцентра Александра Болдуева.

– Довольно сложно выбрать профессию, когда не знаешь, чем хочешь заниматься в жизни. Некоторые из моих одноклассников до сих пор не определились. Я же для себя давно решила стать учителем, хоть в моей семье и не было педагогов.

Надо отметить, что в нашей школе созданы все условия для тех, кто решил связать свою жизнь с педагогикой. Планка педагогического класса достаточно высокая. Сюда не берут всех желающих. Например, в профильный класс в прошлом учебном году пришли только 7 человек со средним баллом не ниже 7. А еще здесь углубленно изучают математику, русский и иностранный языки – слабым ученикам это попросту не по силам.

В 10-м и 11-м классах у нас была педагогическая практика: мы много времени проводили с младшими школьниками, наблюдали за работой наших педагогов. Конечно, мы не участвовали в ведении документации, не работали с родителями, но самое главное – смогли заглянуть в закулисье профессии учителя, понять, насколько это ответственная, нелегкая работа, и принять решение, стоит ли нам идти в эту профессию. Думаю, с такой подготовкой в университете нам, выпускникам педкласса, будет намного проще, чем другим студентам.Также с нами еженедельно проводятся факультативные занятия «Введение в педагогическую профессию».

После обучения в педклассе можно поступать абсолютно на любую педагогическую специальность в любом городе страны. Необходимо пройти собеседование и иметь при себе развернутую рекомендацию от школы, а ее дают лишь тем, кто действительно готов к профессии. Балл в аттестате по профильному предмету должен быть не ниже 8, средний балл аттестата должен быть выше 7. Кроме того, вместе с подачей документов придется пройти строгое собеседование по вопросам педагогики и психологии.

Надеюсь, что у меня всё получится и в будущем я стану таким учителем, который будет любить то, чем он занимается. Мне кажется, видеть успехи других, которые не были бы возможны без твоей помощи, – это большое счастье.

Ирина ШУТОВА

Фото автора