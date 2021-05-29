Работая в районке, мне приходится встречаться с разными людьми. Признаюсь, каждая встреча остается не только на газетной полосе, но и в моем сердце и памяти. А еще я всё тверже убеждаюсь в мысли, что наш край богат удивительными и интересными людьми, которые своим трудом, жизненным примером и творчеством прославляют родную Будакошелевщину. Одним из них является житель Липинич, ветеран труда Александр Адарченко, более 30 лет посвятивший работе в сельхозотрасли.

– Любовь к родному краю, к труду на земле мне с раннего детства прививали родители, – рассказывает Александр Наумович. – Несмотря на то что они были простыми рабочими и малообразованными людьми (отец работал столяром в сельхозтехникуме, а мама трудилась в полеводческой бригаде), обучали семерых детей всем житейским премудростям и пользовались авторитетом у односельчан. Родился я в 1944-м году, был самым младшим в семье. Когда началась Великая Отечественная, трое моих братьев ушли на фронт. Самый старший, Павел, пропал без вести в начале войны. Где и как он погиб, к сожалению, узнать мы не смогли.

Детство нашего героя выпало на послевоенные годы. И хоть ему пришлось узнать голод, лишения и тяжелый труд, вспоминает его с особой теплотой.

– Знаете, с высоты прожитых лет уже могу судить о том времени. Много испытаний выпало на долю нашего народа, но это не сломило его дух, а, наоборот, закалило, сплотило, сделало сильнее, – говорит мужчина. – Навсегда запомнилось, как люди после войны, еще не наевшись вдоволь хлеба, отправлялись и возвращались с полевых работ с песнями. Голодные и уставшие, они пели и верили, что обязательно наступит светлое будущее. И оно пришло. Сейчас у нас есть всё: бесплатная медицина и образование, социальная защищенность, независимость и суверенитет, мирное небо над головой. Только душа болит, как некоторые пытаются разрушить всё это, с таким трудом добытое кровью наших отцов и дедов. Ни в коем случае нельзя забывать свои корни, своих предков, ведь без этого не будет будущего. Историю не перечеркнешь. В свое время мой прадед Игнатий Моисеевич Адарченко был героем русско-турецкой войны 1853-1856 гг. За боевые подвиги был награжден четырьмя Георгиевскими крестами. Наверное, любовь к своей Родине в нашем роду заложена генетически (улыбается).

Как признается Александр Наумович, важную роль в его жизни сыграло и то, что его родители были глубоко верующими людьми. Любовь к Богу, забота о ближних, порядочность и уважение – эти неизменные истины прививались ему с детства. Поэтому неслучайно, выйдя на заслуженный отдых, он отдал немало сил и времени, чтобы облагородить и привести в порядок местную святыню, криничку в Сельце, с которой связана значительная часть его жизни.

– Селец – моя малая родина. О криничке и ее чудодейственных свойствах мы знали с раннего детства. Моя мать была первой хранительницей так называемой свечи – иконы, которую, по традиции, переносили из дома в дом на праздник Маковея. Придя в 90-х годах на работу в лесничество, я всерьез задумался над обустройством этого дорогого сердцу местечка. Заручившись поддержкой Владимира Зеленского, который в то время занимал должность директора лесхоза, собрав команду единомышленников, мы построили домики над родником и купелью, навели порядок на прилегающей территории. Со временем при помощи общественности и неравнодушных людей были возведены часовня и беседка для отдыха, высажена аллея деревьев. Получив благословение отца Сергия, по воскресеньям я открываю часовню, где каждый желающий может поставить свечку за здравие или упокой. Сегодня криничка является своеобразным местом притяжения верующих людей, а еще она объединяет всю нашу большую и дружную семью, – отмечает наш сегодняшний герой.

Говоря об этом интересном собеседнике и удивительном человеке, не могу не отметить и его трудовой путь, который начался в 1964-м году с должности механика тракторной бригады колхоза «Буда-Кошелевский». Довелось ему быть и председателем райкома профсоюза сельского хозяйства и заготовки, председателем колхоза «Заря», председателем Липиничского сельсовета и помощником лесничего. Но где бы он не работал и какую бы должность не занимал, во главу всего ставил заботу о людях.

Последние 17 лет Александр Наумович находится на заслуженном отдыхе. Но скучать, и уж тем более сидеть без дела, ему некогда. В свои 77 в теплый период года он с удовольствием занимается приусадебным участком в Неговке, где посадил фруктовый сад. Чего там только нет: и яблони, и груши, и даже персики. А еще у него появилось время для занятия пчеловодством, любовь к которому привила мама. Есть у нашего героя еще одна отдушина: в 2017-м он присоединился к народному фольклорному ансамблю «Сябрына», где не только поет душевные песни, но и проводит время в кругу единомышленников.

Конечно же, большую радость и поддержку Александр Наумович находит в своей семье. У него три дочери, девять внуков и два правнука. Они наполняют смыслом его жизнь.

– Я благодарен Всевышнему, подарившему мне эту жизнь, благодарен родителям, воспитавшим меня и привившим самые лучшие качества, благодарен своим дочерям, которые всегда рядом. Радуюсь успехам внуков, стараюсь привить им доброту, человечность и духовные ценности. Конечно, у каждого человека свой путь, своя судьба, но нужно постараться сделать всё, чтобы прожить эту жизнь достойно. Не всегда всё получается так, как мы этого хотим, бывают ошибки и промахи. Главное – научиться их исправлять, делать добро, помогать ближним, и тогда жизнь будет прожита не зря, – поделился Александр Адарченко.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото Ирины Палубец