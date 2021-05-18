В апельсиновой гамме оба майдана в Киеве; розы в Грузии; тюльпаны в Киргизии; кедры в Ливане; финики в Египте; лотосы в Тунисе. Символы смены власти по сценариям, не прописанным ни в каких законах. Это, понятно, не весь список стран с историей уличных протестов, разных по силе и по результату.

15 лет назад в том же Минске уже пытались устроить революцию — «васильковую». В общем, есть корни, чтобы копаться.

Сегодня о них стало понятно больше. И еще. Можно по-всякому относиться к телефонным розыгрышам применительно к политике, но за язык никого не тянули. О прошлом и о будущем, о Белоруссии и о России все раззвонили сами.

К. Гершман: Вы готовы начать?

«Тихановская»: Да, почему нет.

Ради этой видеоконференции руководители американского фонда цветных революций NED — так называемый Национальный фонд демократии, который признан в России нежелательной иностранной организацией, — собрали перед компьютерами тех своих менеджеров, которые работают по направлению «Восточная Европа».

Карл Гершман, руководитель этого фонда, был уверен, что говорит со Светланой Тихановской, которая после прошлогодних уличных акций в белорусских городах стала называть себя ни больше ни меньше президентом Белоруссии, а также с ее псевдопомощником.

Предположения, что этот видеозвонок может оказаться розыгрышем пранкеров, у Гершмана не было, поэтому он охотно делился прогнозами относительно ближайших событий как в Белоруссии, так и в России. Во время видеотрансляции он общался, не показывая свое лицо, пранкеры — псевдоТихановская и ее псевдопомощник — по понятным причинам тоже участвовали в разговоре, не показывая лица.

К. Гершман: В России грядут непростые испытания. Они сконцентрируются на думских выборах в сентябре. А затем будут крайне важные выборы в 2024 году.

Барбара Хейг, вице-президент по политическим вопросам и стратегии NED, прогнозы своего босса обосновывает, упоминая деятельность Алексея Навального и его сподвижников. В СМИ, которые в России признаны иноагентами, говорит: у NED есть надежная опора в виде людей, называющих себя журналистами.

Б. Хейг: Навальный сфокусировался, может, вы знаете, на двух моментах: первый — это политическая стратегия, в рамках которой идет подготовка кандидатов и формирование коалиции с любыми силами против партии власти. И второй момент — это тема коррупции. Есть также группы, которые работают по этому направлению в дополнение к команде Навального. Это различные СМИ, журналисты-расследователи. У нас налажены с ними прекрасные отношения.

Одно из заданий для этих «расследователей» определяется словом «шпионаж» — Гершман и Хейг просят псевдоТихановскую и ее псевдопомощника содействовать, через своих сторонников сбору информации о российской и белорусской армиях.

Деятельность NED в России запрещена, собирать информацию открыто им становится все сложнее, поэтому пытаются вербовать расследователей-энтузиастов, обещая им денежное вознаграждение в виде грантов.

К. Гершман: Мне недавно стало известно о грядущих военных учениях России и Белоруссии этим летом. Мы не знаем, какая стратегия у Путина. Никто реально не знает. Но мы обеспокоены тем, что российские войска могут появиться в Белоруссии.

Б. Хейг: Следите ли вы за присутствием Российских вооруженных сил в стране? Что меняется с течением времени? Не следует ли нам поднять этот вопрос на встрече с нашими коллегами? Вы рассматриваете или планируете поработать на данном направлении?

Положительный ответ пранкеров вдохновил руководителей NED. Трудностей они не боятся, а проблемы решают по мере поступления — на замену Алексею Навальному, отсиживающему наказание в колонии, теперь ими назначен его помощник Леонид Волков.

«Помощник Тихановской»: Но насколько я знаю, NED запрещен в России сейчас.

К. Гершман: Это не важно. У нас нет офисов, так что у них не получится нас вышвырнуть. Зато мы поддерживаем очень много групп и много активных программ по всей стране. У многих из этих групп есть партнеры, которые работают в изгнании.

«Помощник Тихановской»: Леонид уже связывался с вами ранее? Я имею в виду Леонида Волкова.

К. Гершман: Да.

«Помощник Тихановской»: Вы с ним тоже на связи?

К. Гершман: Да, конечно. Вы знаете, мы в теме и четко следим за их стратегией. Сейчас важен диалог между белорусским и российским движением, чтобы продолжить борьбу, чтобы комбинировать и протесты, и подготовку к выборам в Думу и местным выборам. Мы можем помочь установить связи между группами в России и Белоруссии и где-либо еще, поскольку у нас широкие связи, этот как раз то, чем мы занимаемся.

Б. Хейг: У нас есть группа, которая периодически работала в Белоруссии с 90-х годов, правда, сейчас она находится на Украине, пытаясь оказать поддержку. Мы продолжаем сотрудничество. Мы понимаем, насколько это важно. Что касается России, во что важно: у нас есть большая программа, и как сказал Карл, она затрагивает инициативы в провинциях, далеко за пределами Москвы. Это очень глубокая и широкая программа.

«Тихановская»: Вы готовы поддерживать российскую оппозицию?

К. Гершман: Знаете, российская оппозиция имеет свою очень четкую стратегию. Нам просто нужно согласовать план действий с кем-то вроде Леонида Волкова, который сейчас возглавляет движение. Мы готовы содействовать, насколько это возможно. Нам важно понять, что нужно нашим друзьям в России.

Руководитель NED не стесняется говорить от имени новой, байденовской администрации США, сообщает, что у нее «есть огромное желание помочь» тем, кто называет себя политическими оппозиционерами. То, что речь идет о прямом вмешательстве во внутренние дела России и Белоруссии, ничуть его не смущает.

Да и с чего бы, собственно, ведь NED занимается этим еще с 80-х годов. Финансирование управляемых американцами НКО, раздача грантов послушным активистам, их финансирование до стадии начала «цветных революций» — основная работа NED.

Прежде жертвами иностранного вмешательства становились Югославия, Грузия, Египет, Тунис, Украина, а в 2020 году удар наносили по Белоруссии. И вот прямое личное знакомство курируемых, правда, псевдокурируемых, с кураторами. Нина Огнянова — старший специалист по программам NED в Восточной Европе.

Н. Огнянова: Рада виртуально познакомиться, мисс Тихановская. Мы работали, в частности, с партнерами на востоке страны, как сказал Карл, в Витебске, Гомеле и Могилеве более чем два десятилетия. И мы поддерживаем центры НКО во всех этих городах. Те, кто проходил обучение в этих центрах, сейчас приняли эстафету и стали организовывать людей, вовлекать их в публичную деятельность. Мы, безусловно, внесли свой скромный, но значимый вклад в усиление гражданских активистов.

«Вклад в гражданских активистов» в виде денежных перечислений руководители NED пообещали, причем от лица правительства США с упоминанием американского посла в Белоруссии Джули Фишер.

К. Гершман: Вы уже работаете с нами, с другими институтами, с европейским фондом, с нашим государством. И я знаю, наше государство хочет сделать все, что возможно. И наш посол предан вашему курсу — посол Фишер. У нас есть великие мечты, может, в будущем мы будем думать о вас, как о президенте, но это долгий путь.

Способ несколько сократить этот путь псевдоТихановская предложила тут же.

«Тихановская»: Мне нужны деньги, чтобы нормально выглядеть. Мне нужны деньги на Gucci, мне сказали, что это в тренде в США или что-то вроде Louis Vuitton. Я выгляжу дерьмово. Я извиняюсь, но мне нужны деньги. У меня будет встреча с мистером Блинкеном. Я не могу идти в таком виде. Я очень извиняюсь.

К. Гершман: Да, я знаю. Нина, у тебя есть какие-то вопросы?

Н. Огнянова: Я думаю, нам нужно перейти к следующему вопросу. Я не думаю, что NED реально может предоставить ресурсы для одежды. Как Карл уже сказал, у нас есть процедуры на местах.

То, что их разыгрывают пранкеры, профессиональные кураторы «цветных революций» поняли только после того, как в видеоконференции вдруг зазвучал голос Александра Лукашенко, а после него — обращение некоего майора КГБ Белоруссии.

Голос А. Лукашенко: Ну, им это надо, видимо, для революции. Они хотели Беларусь делить, кромсать. Они еще пусть спасибо скажут, что я им головы не поотворачивал всем.

Пранкер в роли майора КГБ Белоруссии: Как вы понимаете, мы слышали все, что вы сказали. Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде. Ваш адвокат может присутствовать при допросе. Если вы не можете оплатить услуги адвоката…

Н. Огнянова: Отключите нас!

Дослушивать обращение майора руководители NED не стали, лишив себя возможности узнать, что их разыграли пранкеры Лексус и Вован. Кстати, белорусская юстиция может квалифицировать сказанное в этом разговоре не как розыгрыш, а как признательные показания.