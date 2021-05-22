Анна Киселева: Честно жила, много работала, ни с кем никогда не ссорилась и не имела врагов. Своими жизненными принципами поделилась с «Авангардом» очередная героиня рубрики «80+».

Встречаясь с представителями самого старшего поколения, словно читаешь роман, сотканный из простых житейских истин. У них учишься, что-то берешь на заметку. Эти люди тем и особенны: своей простотой, открытостью и искренностью.

В Якимовке, что в Липиничском сельсовете, домовладение нашей героини, Анны Михайловны Киселевой, в самом конце деревни. Хозяйка радушно приглашает в дом. Добротные половые доски, каких, наверное, сегодня не сыщешь ни в одном строительном гипермаркете, только что вымыты до блеска. Аж ступить страшно. А ведь не знала Анна Михайловна, что в гости к ней собираемся. Просто к чистоте и порядку приучена с детства.

Идем по дому. Вот в передней его части еще стоит мамин сундук, в котором когда-то хранилось ее приданое. Заправленные кровати с горой подушек, самодельные ажурные коврики на полу, много фотографий и вышивок. Про них – отдельная история. Обязательно замоченные в синьке и накрахмаленные до хруста. Премудростям вышивания Анюта, так ласково называла ее мама, научилась еще молоденькой девочкой: тогда по вечерам, после трудового дня, собирались с подружками и вышивали.

Рассматривая вышитые полотна, замечаем под кроватью целую батарею закаток из помидоров. «Привычка дурная», – так на саму себя злится Анна Михайловна и тут же пытается нас угостить помидорчиками. Хоть и зарекается каждую весну, что больше сажать не будет, но все же ящичек с молодыми росточками уже занял самое светлое место на подоконнике и в этом году.

Кем хотела стать? Не думала. Хотя мама и работала всю жизнь в сельском хозяйстве, для Анны именно лес стал ее «лёсом». Представить сложно, что вовсе не женской профессии отдала она 40 лет своей жизни. Работала в Викторинском лесничестве, да не кем-нибудь, а «сучкорубом». Работа топором требует не только сноровки, но и больших физических сил. За день приходилось не одно двухметровое поленце обтесать. Глядя на миниатюрную Анну Михайловну, с трудом верится, что это вообще было возможно. Хотя чему я удивляюсь? Живя только вдвоем с мамой, она построила свой дом, держала корову, всегда имела большой огород. Анна Михайловна вспоминает, что при строительстве дома только стены и крышу помогли поставить, все остальное делала сама: набивала дранку, мазала, красила. У нее и сегодня в подполье хранится не один мешок картошки. Вроде и не нужно столько одной, но так она привыкла.

Так сложилось, что премудрости школьных наук не пришлось ей осваивать. Анна Михайловна не знает грамоту: просто ее довоенному поколению выпала совсем иная доля. Родилась наша собеседница в многодетной крестьянской семье. Отец ушел на фронт и не вернулся. Во время войны хотели взять ее в партизанский отряд, но по возрасту не подошла.

Женское счастье тоже не сложилось у Анны Михайловны: после войны многие односельчане не вернулись домой, и женихи были на вес золота. Она полностью окунулась в работу, в ежедневные домашние хлопоты. Только однажды побывала на отдыхе в санатории «Ченки», а впечатлений – на всю жизнь.

Сколько мы гостили у Анны Михайловны, ни на минутку она не присела: всё суетилась, волновалась. При этом, не поверите, сколько оптимизма и положительной энергии исходило от этой удивительной женщины. К слову, именно в первый день весны ей исполнилось уже 92 года. Может оттого и улыбка у нее, и характер добрые и светлые, как весеннее солнышко.

За непродолжительное время сложилось впечатление, что мы бывали здесь, да не один раз. И уезжать не хотелось совсем. Провожали нас все домочадцы: кошка Катя, пес Пушок, куриное семейство в полном составе. А уже сев в машину, обнаружила в кармане свернутую денежку. Догадалась, что это Анна Михайловна, сетуя на то, что не смогла нам вручить что-нибудь из гостинцев, позаботилась, чтобы купили себе что-нибудь из сладостей. Не поверите, но этот жест от нашей новой знакомой умилил до слез. Словно весточка из детства – моя бабушка тоже всегда так делала.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ирины Палубец