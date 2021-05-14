16 несовершеннолетних жителей области предстанут перед судом – возбуждено 24 уголовных дела за сбыт наркотиков. Пока сверстники ходят на занятия и ставят лайки под новыми роликами на YouTube, эти ребята находятся в изоляторе, общаются со следователями и адвокатами. Молодые люди поставили свое будущее под угрозу из-за подработки в интернете, которая была связана с закладкой запрещенных веществ. Теперь им светят реальные сроки. Почему школьники становятся кладменами и как этому помешать, выяснял корреспондент «Гомельскай праўды».

Нужна «непыльная» работенка?

В одной из школ Калинковичей подросткам рассказывали о вреде употребления наркотиков и думали, что торговля запрещенными веществами – проблема крупных городов. Новость о задержании двух учениц обрушилась словно буря. Обе девочки учились в 9-м классе с хорошим средним баллом и в поле зрения милиции не попадали. Иногда пропускали занятия по состоянию здоровья, но в этот раз они не пошли на уроки по другой причине – уехали в учебное время делать закладки в Гомеле.

17-летний парень учился на втором курсе в Мозырском политехническом колледже. Полтора года посещал занятия, в феврале стал пропускать. У него появились собственный доход, хороший телефон и дерзость. Как объяснил, стал подрабатывать. В учреждении поняли, что деньги большие и вряд ли их можно получить законным способом, сообщили в милицию. После парня задержали с 20 дозами.

Два учащихся школы Советского района Гомеля на учетах в милиции не стояли, вели спокойный образ жизни, не отличались прилежанием. Тоже уехали в учебное время делать закладки. Многим ребятам, которые согласились на «подработку», по 16 лет, но вербуют иногда и тех, кто моложе 14. При этом среди задержанных подростки из самых разных семей. Например, у одного родитель – педагог-психолог. Иногда в преступные схемы друг втягивал друга. Ребята видели, что у сверстника появилось много денег. Подростки хотели зарабатывать здесь и сейчас, поэтому и делали закладки. Порой промышляли парой – один развозил наркотики по потайным местам, второй – писал отчеты. Но это уже действия группой, подпадающие под более строгие санкции статьи 328 УК Беларуси (незаконный оборот наркотиков).

Карьерный рост, высокая зарплата, проблемы с законом

Сотрудники управления по нарко­контролю и противодействию торговле людьми УВД обл­исполкома рассказали, что в 2021 году уже задержаны 44 человека. Это закладчики, операторы и другие подозреваемые разного возраста, в том числе несовершеннолетние. Для сравнения, за весь 2020-й поймано 56 лиц.

Сейчас в большинстве случаев для сбыта наркотиков используют Всемирную паутину (удельный вес подобного способа среди прочих – около 90%). Это инструмент, который позволяет анонимно покупать и продавать запретное.

Правоохранители информируют, что интернет-магазины, где продают запрещенные вещества, – децентрализованная анонимная организация со ступенчатой иерархией и жесткой финансовой дисциплиной. Основная цель – получить прибыль. Тех, кого они вербуют, считают пушечным мясом: если задержат одного, придет другой.

В преступных группах люди выполняют несколько ролей. Вербовщики ищут оптовых курье­ров (закладчиков). Находят удаленно, например, после переписки в телеграме. Затем им высылают инструкции. В материалах подробно описано, как фасовать, хранить, перевозить, прятать, общаться с потребителями, обналичивать и вести себя в интернете незаметно.

Еще в системе есть трафаретчики. Они генерируют рекламу: оставляют трафареты, делают буклеты, печатают баннеры на листах А4, активно продвигают «продукты» магазина в Сети, пишут положительные отзывы.

Наркотики – зло. Они губят людей, поэтому за сбыт несовершеннолетним могут дать 7–12 лет колонии

Следующая должность нарко­деятельности – розничный курьер, закладчик или «минер». Забирает партии наркотиков из тайника оптового курьера, делит ее на мелкие дозы согласно заказам. «Минер» ездит по городу, ищет подходящие места. Как правило, немноголюдные, без видеонаблюдения. Обычно рядом есть заметный ориентир – забор, скамейка, уличный фонарь. Упаковки с магнитом крепят к металлическим поверхностям, например, тыльной стороне почтового ящика, отливам подоконников, водостокам. После закладчик фотографирует место и делает к нему описание. Одна закладка оценивается интернет-магазином где-то в 5–7 долларов, за один час некоторые прячут около 10–20 доз, то есть заработать можно и около 140 долларов за 60 минут. Хорошо зарекомендовавшего себя розничного курьера могут повысить до оптовика. Мотивируют не только пряником, но и кнутом – за нарушения, в частности невыход на связь, могут уволить.

С закладчиками борются не первый год. О санкциях за сбыт, громких уголовных делах слышали многие, в том числе и несовершеннолетние. В главном управлении образования облисполкома провели анкетирование в 8–11-х классах. Более чем 1500 учащимся задали вопрос: знаете ли вы об уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков? Лишь 1% ответил – нет, 93,2% – да, 5,8% – поверхностно.

Закладчиками двигало желание получить легкие деньги, а также иллюзия. Они думали, что за один-два выхода ничего не будет, их не поймают, плюс вербовщики высылают им инструкции как не попасться, подпитывают уверенность в безопасности. На самом деле преступников устанавливают быстро, в среднем после месяца-двух, в некоторых случаях и в первый день «трудо­устройства». В любом случае остаются следы в Сети.

Премию выдают тюремными сроками

На заседании КДН облисполкома и областной межведомственной комиссии по противодействию незаконному обороту наркотиков прокурор области Виктор Морозов назвал ситуацию с преступностью среди несовершеннолетних «чрезвычайной».

– Так массово подростков по части четвертой статьи 328 УК Беларуси у нас никогда не задерживали. Это особо тяжкое преступление. Менее 10 лет суд не дает, – отметил Виктор Морозов. – Значит, если пойман в 16 лет, то выйдет на свободу, когда будет 26, – самые яркие годы пройдут в местах лишения свободы. Недавно был в исправительной колонии № 4, там сидят восемь девочек за сбыт наркотиков. Самое страшное, что цифра скоро увеличится. Почему дети как бабочки на огонь летят и обжигают крылья? Где родители? Куда смотрят в школах?

Начальник управления по нарко­контролю и противодействию торговле людьми УВД обл­исполкома Дмитрий Чертков на заседании КДН рассказал, что в предыдущие годы в сбыт наркотиков в большинстве случаев вовлекали учащихся Гомеля. В конце 2020-го и начале 2021-го произошла вспышка подобных преступлений среди юных жителей районов. Чаще всего Калинковичского, Жлобинского, Мозырского, Речицкого, Рогачевского. Предполагают, что рост может быть связан и с эпидемиологической обстановкой. Из-за нее не удалось провести весь спектр профилактики, а у подростков из-за ограничений появилось больше свободного времени. Также оказались не готовы к подобным преступным проявлениям руководители учреждений образования. В отдельных случаях не предприняли элементарных мер – не обеспечили контроль за молодыми людьми. В феврале 2021 года задержаны два учащихся Речицкого аграрного колледжа. Они хранили свыше 100 разовых доз психотропных веществ. Один – проживал в общежитии. Во время обыска в комнате правоохранители нашли рулоны изоленты, которые парень использовал для упаковки наркотиков, а также мусор. Были разбросаны вещи, лежала пустая бутылка от алкоголя. Оказалось, что жилье дежурный воспитатель не проверял два месяца.

В январе в Калинковичском профессиональном аграрно-техническом лицее в поле зрения сотрудников милиции попал несовершеннолетний парень. В общежитии нашли курительное приспособление с остатками марихуаны. В момент задержания учащийся был пьян. Наркотик он собирал рядом – дикорастущую коноплю нашел на территории лицея. Кстати, ранее здесь ее уже находили. Однако действенных мер никто не предпринял. После разбирательства ряд должностных лиц учреждения получил материальные и дисциплинарные взыскания, заведующего общежитием уволили.

В феврале в Калинковичах задержали еще одного учащегося лицея, который с двумя подельниками хотел разместить в тайниках свыше 130 разовых доз психотропа. На заседании отметили, что в районе в целом недорабатывают в профилактике наркомании. В местном лесхозе обнаружили аптечки с 570 таблетками тарена. Лекарство, в составе которого есть запрещенные вещества, должны были уничтожить еще в 2008 году.

Что делать родителям, педагогам, неравнодушным людям

Дмитрий Чертков уверен, что в области в преддверии конца учебного года необходимо провести родительские собрания, семинары. Пригласить сотрудников милиции и другие службы, которые помогут с профилактикой сбыта наркотиков. Нелишним будет снова донести до каждого, какую ответственность несет статья 328 УК Беларуси. По словам заместителя председателя комиссии по делам несовершеннолетних облисполкома Евгения Миткевича, в области продолжают усиленно работать с подростками и родителями, чтобы предотвратить распространение наркотиков.

Матерям и отцам немаловажно понимать, чем заняты дети в интернете. Специалисты советуют изучать переписку в социальных сетях, обращать внимание на установленные приложения, программы на компьютере или телефоне сына, дочери. Например, ViPole, Jabber и программы Tor могут свидетельствовать, что дети интересуются чем-то противо­законным. Еще один важный фактор – ребенок перестал просить карманные деньги или хочет узнать реквизиты вашей банковской карты для пере­числения денег под благим предлогом. Он может не нуждаться в пополнении баланса мобильного телефона (в таком случае целесообразно заказать детализацию звонков и интернет-трафика). Все это должно подтолкнуть родителей к открытому разговору с сыном или дочерью.

Подросткам следует не забывать аксиому: наркотики – зло. Они губят людей, поэтому за сбыт несовершеннолетним могут дать 7–12 лет колонии. Не отвечайте на сомнительные сообщения, не будьте пушечным мясом и не тешьте себя иллюзиями, что за одну-две закладки ничего не будет. Преступника найдут, а легкие деньги аукнутся тяжелыми последствиями.

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