Беларусь получила собственную вакцину от COVID-19. Об этом заявил сегодня Президент Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства напомнил: когда он заявлял о намерении Беларуси произвести свою вакцину, то были слышны голоса критиков, что это очень сложно или даже невозможно. «В пробирке мы вчера получили свою вакцину — белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину», — рассказал белорусский лидер.

«Мы не торопимся. Мы посмотрим, что будет послезавтра, когда изменится болезнь. Потому что штамм будет совсем другой», — отметил Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание на отсутствие гарантии, что нынешние вакцины будут в будущем помогать от новых мутаций вируса. «У нас сегодня есть вакцины, которые работают. По российским технологиям, китайские купили. А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится», — сказал глава государства.

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