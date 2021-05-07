Республиканское общественное объединение «Белая Русь» 9 Мая организует и проведет живую музыкальную акцию «Вальс Победы» во всех областных и большинстве районных центров страны, сообщили БЕЛТА в организации.

«В скорбно-величественный день 9 Мая в Минске и Логойске, Витебске и Городке, Могилеве и Бобруйске, Бресте и Пинске, Гомеле и Турове, Гродно и десятках других городов будут играть духовые оркестры и иные музыкальные коллективы, танцевать красивые пары (в некоторых городах акция проводится заранее, с 4 по 8 мая). Изюминкой программы станет исполнение музыкантами душевной мелодии «Майского вальса» на музыку нашего гениального композитора Игоря Лученка, — отметили организаторы. — Кроме единения людей вокруг замечательной музыки мы получим еще один результат — 10 мая на YouTube-канале «Белой Руси» выйдет единый музыкальный клип, в котором будут представлены фрагменты лучших выступлений со всей страны, записанных накануне».

Организаторы подчеркнули, что подарок республиканского общественного объединения адресован абсолютно всем белорусам. Но в первую очередь — нашим дорогим ветеранам войны и тем, чьи судьбы обожгло это время.

Белта