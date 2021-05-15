Ежегодно в теплое время года город расцветает яркими красками – в его облик добавляются новые сочные штрихи. В этом немалая заслуга работников жилищно-коммунального хозяйства, которые не боятся экспериментировать.

Нынешней весной озеленители порадовали и нестандартными формами цветников, и «цветущими» малыми архитектурными формами, и пестрыми клумбами. Один только факт, что весной этого года предприятие закупило порядка 17,5 тысячи цветов ампельных бакопы и вербены, вечноцветущей и гибридной бегонии, лобелии, петунии, сальвии, калибрахоа и цинерарии, уже дает представление об объемах труда коммунальщиков. На темпы и сроки посадки весенней рассады повлияли погодные условия: чтобы растения прижились лучше, их поместили в грунт позже обычного. В данный момент в городе цветочное озеленение практически завершено.

Помимо цветочного разнообразия, специалисты предприятия удивили будакошелевцев оригинальным оформлением зеленых зон, новыми формами вертикального озеленения. Как рассказала начальник участка по благоустройству и санитарной очистке КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» Любовь Мищенко, работники участка ремонтно-строительного подразделения изготовили 15 деревянных ящиков-клумб, которые уже «прописались» по улице 50 лет Октября, и 5 каскадов-клумб – они удачно вписались в городскую среду в районе м-на Восточный. Там же появилась новая зона отдыха с клумбами и скамейкой. Только вот, к сожалению, удобная, современная скамейка уже оказалась исписана «горе-художниками». Обидно, ведь в преображение города было вложено много сил и средств, но частичка этого была в одночасье испорчена. Хочется обратиться к любителям «наскальных рисунков»: «Ребята, это наш с вами общий город. Давайте сохраним его красивым!»



На улице Ленина установили новые малые архитектурные формы – арки, которые также изготовлены работниками предприятия. Как признается Любовь Мищенко, все идеи для создания новых объектов благоустройства были «подсмотрены» в интернете.

– Мы каждый год пробуем что-то новое, осваиваем новые территории для озеленения, высаживаем новые породы цветов, – отметила Любовь Ивановна. – Хочется сделать любимый город краше.

Помимо клумб и вазонов, изготовленных собственными силами, закуплены и установлены вблизи центральной котельной три малые архитектурные формы «Карета с чашами» и три формы «Цветочная пирамида».

Красоту создавать непросто. Так давайте все вместе постараемся не только сберечь её, но и приумножить.

Ирина ШУТОВА

Фото Ирины Палубец