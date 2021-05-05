Недавно некоторые местные сайты разразились “сенсационной” новостью: у несовершеннолетнего осужденного Никиты из областного центра появился британский “крестный отец”.

Напомню, подросток вместе с двумя мужчинами – жителями Добруша и Гомельского района – был признан виновным в приготовлении к участию в массовых беспорядках в августе прошлого года, а также в незаконном приобретении, хранении, ношении и перевозке предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ.

Житель Гомельского района изготовил коктейли Молотова и привез в Гомель, где отдал двум другим ныне осужденным. Договорились поджечь что-нибудь. Добрушанин бросил коктейль Молотова под ноги милиционерам. В итоге участников августовских событий приговорили к шести, восьми годам лишения свободы, а несовершеннолетнего осудили на пять лет в воспитательной колонии.

Но какое отношение к этому имеет британский лорд Лесли Гриффитс, мне не понятно. Он заявил про осужденного: “Ему 16 лет, он страдает эпилепсией. Важно, чтобы молодого человека освободили без промедления. Практически невозможно поверить, что такое наказание может быть оправдано в наши дни. Я рад отстаивать его дело и позабочусь о том, чтобы оно было широко известно. Буду для Никиты настоящим крестным отцом”.

Во-первых, причем здесь духовное родство? Впутывать в политические дела религию – идея странная и далеко не лучшая. Во-вторых, Гриффитс – член Палаты лордов, избран в состав делегации британского парламента в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Неужели в Британии и Европе сегодня недостаточно причин для беспокойства лорда? Например, недавние лондонские протесты противников законопроекта о правах полицейских во время демонстраций, марши сторонников движения “Жизни чернокожих важны”. На улицы немецкой столицы первого мая вышли сотни коронавирусных скептиков. В Париже митинги в тот же день переросли в столкновения с полицией.

На сайте немецко-швейцарской правозащитной организации Libereco еще за месяц до выборов Президента Беларуси появилась информация, что “члены европейских парламентов становятся крестными родителями политзаключенных в Беларуси”

Вот и занимался бы лорд делами, которые касаются Британии и Западной Европы. Как можно делать громкие заявления о стране, в которой ты не живешь и поэтому не можешь видеть полную картину жизни и разбираться во внутренних проблемах? Возможно, такие деятели опираются на то, что читают в ангажированных СМИ, которые в условиях информационной войны односторонне освещают события.

Но скорее всего, неосведомленность здесь ни при чем. Просто европейские политики продолжают открыто выступать против нынешнего государственного устройства Беларуси. Доказывает это и тот факт, что поступок Гриффитса – часть акции #WeStandBYyou немецко-швейцарской правозащитной организации Libereco. На ее сайте еще за месяц до выборов Президента Беларуси появилась информация, что “члены европейских парламентов становятся крестными родителями политзаключенных в Беларуси”. А крестное родительство заключается… в нескольких предложениях поддержки и фотографии участника с листом формата А4 в руках, на котором написано название акции. Лишь в единичных случаях на бумаге указаны имена “крестников”. Вот и вся “кампания солидарности”.

Более того, на сайте Libereco написано, что, по словам отца Никиты, мальчика избили в тюрьме. Однако в октябре прошлого года прокурор области Виктор Морозов писал в “Гомельскай праўдзе” об этом: “Я специально попросил тюремного прокурора, чтобы он встретился с арестованным. Будучи осмотренным медицинским работником в присутствии нашего сотрудника, следственно-арестованный в письменном виде заявил: “Ни в ИВС, ни в СИЗО меня никто не избивал”. Следов побоев обнаружено не было”. Но европейских деятелей, очевидно, это не интересует, поэтому публикуют выгодную для них информацию.

Так почему же Никиту, по словам лорда, нужно немедленно освободить? Суд выяснил, что виновность доказана. Несовершеннолетие от ответственности не освобождает. Наличие эпилепсии? Невменяемым мальчика не признали. Просто необходимо принимать лекарства.

Получается, что такие “крестники” никакого отношения к духовному родству не имеют. Заявления о “солидарности” – яркая обложка грязных политических игр, очередной способ европейских деятелей показать свое неуважение к выбору белорусского народа и заинтересованность в том, чтобы в Беларуси была нестабильная политическая ситуация.

© Правда Гомель