В преддверии 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне БРСМ объявляет о начале республиканского патриотического конкурса «Мы помним», сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Наталья Столпинская.

«Мы приглашаем молодежь принять участие в новом творческом проекте в четырех номинациях: «Вокал», «Художественное слово», «Современные авторы», «Тренды TikTok». Проект направлен прежде всего на приобщение подрастающего поколения к изучению истории Великой Отечественной войны через направления культуры и искусства, а также поддержку молодых талантливых авторов и исполнителей. Каждая из номинаций предполагает изготовление ребятами видеороликов военно-патриотической и героической тематики: о Великой Отечественной войне, мире, нашей стране, — рассказала Наталья Столпинская. — Так, в номинации «Вокал» ребятам предложено подготовить видеоролики с исполнением ими композиций, соответствующих заявленной тематике. Это может быль сольное пение или коллективное. В номинации «Художественное слово» мы ожидаем видеоконтент со стихотворениями или отрывками из произведений. В номинации «Современные авторы» должны прозвучать авторские произведения — музыкальные композиции, стихи, проза».

Конкурс пройдет с 5 мая по 15 июня в два этапа: отборочный тур и онлайн-голосование. Заявки от участников принимаются до 8 июня. Первый отборочный тур состоится с 9 по 11 июня. Оргкомитет определит по 10 лучших работ в каждой номинации.

«С 11 по 15 июня в центральных официальных пабликах БРСМ состоится онлайн-голосование, в ходе которого победителей определят интернет-пользователи. В номинации «Тренды TikTok» победитель станет известен уже в первом туре. Для участия в ней в оргкомитет необходимо предоставить видеоролик, опубликованный с 5 мая по 8 июня в сервисе TikTok (с указанием хештегов #мыпомним, #БеларусьПомнит, #Беларусь), популяризирующий подвиг белорусского народа в Великой Отечественной войне», — добавила представитель ЦК БРСМ.

Творческий конкурс «Мы помним» станет составной частью многоступенчатого республиканского проекта БРСМ «Цветы Великой Победы». В этой связи важным условием является наличие у участников конкурса символа проекта — красно-зеленой ленточки с яблоневым цветом. Победители конкурса будут приглашены для участия в масштабной республиканской патриотической акции 22 июня.

Белта