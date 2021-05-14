Будакошелевцы приняли участие в исследовании коллективного иммунитета к коронавирусу. Репортаж с места

На Будакошелевщине, как и по всей Беларуси, стартовал проект по изучению иммунитета против COVID-19. Это совместная акция Министерства здравоохранения Беларуси и Роспотребнадзора. Тестирование на антитела началось сегодня, 14 мая. Продолжится оно завтра, а также 18-19 мая. Для жителей Беларуси оно бесплатное. Доступ к регистрации для участия в исследовании был открыт с 12 мая. Сама регистрация проводилась через сайт, предоставляемый Российской Федерацией. Технология «облачного сервиса» автоматически включала в исследование или исключала участников из исследования согласно критериям включения и исключения. Справочно: набор участников проводился по следующим возрастным группам: 0-17 лет, 18-29 лет, З0-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше.

Если в цифрах говорить, то в Минске планируется провести 3 тысячи таких исследований, в регионах – по 1,5 тысячи. Конкретно в Буда-Кошелевском районе исследование пройдут 50 человек.

В кабинете телемедицины принимают волонтеров 2 медработника: медрегистратор Янина Кузьменкова и помощник врача общей практики Надежда Князева. Первая – регистрирует участников проекта, уточняет данные и выдает по итогу опросный лист. Вторая – производит забор крови. Волонтеры приходят в назначенное время и в спокойной комфортной обстановке сдают кровь. 21 мая на личный электронный ящик участников проекта придут результаты.

Надежда Князева берет анализ крови у начмеда Марии Селени.

Ивану 17 лет. Он учится в Буда-Кошелевском аграрно-техническом колледже. Коронавирусом не болел, но узнать, есть ли у него иммунитет к коронавирусу, не прочь.

Супругов Тамару Васильевну и Василия Дмитриевича на тестирование записал сын. Тамаре Васильевне 61 год. В прошлом году она переболела коронавирусом. Делать или не делать прививку от COVID-19 будет решать, когда узнает свой результат.

Василий Дмитриевич коронавирусом не болел. Ему 63. Признался нам, что прививку делать собирается. Но прежде он хотел бы пройти тестирование.

Кстати, в районе активно продолжается вакцинация. На сегодняшний день более 900 будакошелевцев сделали прививку от коронавируса. Буквально вчера в район доставили еще 600 доз. Более того, с сегодняшнего дня прививку от коронавируса можно сделать в Уваровичах и Коммунаре. А с понедельника две мобильные бригады отправятся по трудовым коллективам учреждений образования, соцферы и сельскохозяйственных организаций района.

Ирина ПАЛУБЕЦ.

Фото автора.