Словесная перепалкапереросла в поножовщину

На Пасху отношения выясняли жители Дербич. Днем к своей знакомой зашел 44-летний местный житель. Находясь в гостях у односельчанки, поссорился с ней и, недолго думая, пустил в ход нож. Женщина получила колото-резаную рану в область грудной клетки и была госпитализирована в райбольницу. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 147 УК Республики Беларусь.

Загорелась солома

2 мая спасателям поступило сообщение о возгорании соломы на частном подворье в Губичах. В результате пожара уничтожено 0,5 т соломы, пострадал житель деревни. С ожогами 70% тела он был доставлен в райбольницу, где на следующие сутки умер. Причина пожара выясняется.

МЧС напоминает: будьте предельно внимательны и осторожны с огнем, соблюдайте правила пожарной безопасности. В случае пожара звоните по тел. 101 или 112.

Ходовой товар – велосипед!

Особенно если двухколесное средство передвижения оставлено непристегнутым. Очередное хищение велосипеда произошло в агрогородке Коммунар. 29 апреля во второй половине дня неизвестный «укатил» на веломашине, оставленной местной жительницей в одном из подъездов многоэтажки. Как водится, велосипед был не пристегнут, не состоял на учете, что, конечно, затруднит его поиски. По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК Республики Беларусь.

Металлический синдром

В последнее время в приемных пунктах увеличились цены на принимаемые изделия из металла, и охотников подзаработать на этом промысле заметно прибавилось. Но одно дело сдавать собственное железо, другое – добытое на чужих приусадебных или дачных участках.

На целых 90 рублей насобирали металлических изделий на земельных участках жителей райцентра в районе ул. Лавриновича два будакошелевца. Молодые люди в возрасте 30 и 28 лет, не имея постоянного места работы, решили таким образом улучшить свое материальное положение. Но, как оказалось, такой способ добывания денег вовсе не стал выходом из положения, а, наоборот, послужил мотивом к возбуждению уголовного дела по ч. 2 ст. 205 УК Республики Беларусь.

Подготовила

Наталья ЛОГУНОВА