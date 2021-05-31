Запирайте двери



16 мая у жителя д. Кошелево из незапертого гаража похитили электрорубанок, спортивный пояс, бинокль и два светильника с пультом управления. Обнаружив пропажу, мужчина обратился в правоохранительные органы. В ходе расследования установлено, что кражу совершил неработающий односельчанин, ранее судимый за кражу. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК Республики Беларусь.

В период с 1 по 8 мая, опять же через незапертую калитку, с дворовой территории одного из домовладений в Уваровичах неизвестный похитил бензопилу марки «Штиль-361». 25 мая по данному происшествию возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК Республики Беларусь.

Криминальный вояж



24 мая неработающая 27-летняя жительница райцентра отправилась в гости к старому знакомому в Рогинь. К сожалению, радость встречи была омрачена ссорой в ходе застолья и печальным финалом. Женщина схватила нож и нанесла колото-резаное ранение в область грудной клетки своему собутыльнику. Потерпевший был госпитализирован в райбольницу. Его обидчицу задержали и возбудили уголовное дело по ч.1 ст.147 УК Республики Беларусь.

Любители красоты



25 мая у жительницы Рудни Лозовской с приусадебного участка пропали 3 куста роз. Женщина обратилась в РОВД. По данному факту проводится проверка.



Квас или брага – решит экспертиза

Вечером 26 мая сотрудники правоохранительных органов в ходе рейдовых мероприятий обнаружили 30 л жидкости, напоминающей самогонную брагу, у жителя Кривска. После проведения пищевой экспертизы найденной жидкости будет определена и мера административной ответственности в отношении ее владельца.

Подготовила Наталья ЛОГУНОВА