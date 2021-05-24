Замахнулись на компрессорную установку



Вечером 11 мая от бригадира МТФ «Дербичи» ОАО «Рогинь» в дежурную часть поступило сообщение о хищении компрессорной установки. В ходе расследования установили, что кражу совершили двое – неработающий житель Антоновки и слесарь МТФ «Дербичи». По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК Республики Беларусь.

Грабеж среди белого дня



16 мая в первой половине дня к пенсионерке из Кошелева заглянул в гости 43-летний односельчанин. После его визита хозяйка дома недосчиталась серебряной цепочки с кулоном. Женщина обратилась в правоохранительные органы. Как оказалось, предполагаемый вор уже был судим за кражу и состоит на учете в милиции. По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 206 УК Республики Беларусь.

Банный день не удался



15 мая спасателям поступило сообщение о возгорании бани в Высокой Гриве Уваровичского сельсовета. Пожар потушили. В результате возгорания уничтожены кровля и потолочное перекрытие, повреждены стены и имущество. К счастью, пострадавших нет. Рассматриваемая версия произошедшего – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

РОЧС напоминает: согласно правилам пожарной безопасности эксплуатировать отопительные печи с явными нарушениями – трещинами в дымоходе и печи, неисправной топкой и при отсутствии предтопочного металлического листа – запрещено. Кроме того, не допускайте перекала печи: именно перекал является еще одной распространенной причиной пожара в бане.

Не поделили 6 рублей

17 мая двое жителей Буда-Кошелева после сдачи металлолома, как водится, хорошо отдохнули. Все бы ничего, но не смогли полюбовно разойтись: яблоком раздора послужили оставшиеся 6 рублей, вырученные за совместную работу. Слово за слово, и один из мужчин полоснул другого ножом. По данному факту проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Заплатил 4 базовые за ложный вызов



После отдыха в кинотеатре «Крыніца» два жителя райцентра разошлись по домам. На следующий день, проспавшись, один из них обнаружил пропажу куртки, да еще и с телефоном. Не разобравшись как следует, обратился в правоохранительные органы. В ходе следственных действий оказалось, что «пропавшие вещи» взял с собой на хранение его вчерашний собутыльник. А «потерпевшему» пришлось заплатить за ложный вызов штраф в 4 базовые величины.

Подготовила Наталья ЛОГУНОВА