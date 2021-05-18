Буда-Кошелёвский районный комитет Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» объявляет старт приема заявок на участие в районном этапе семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села».

Семья — это близкие и родные люди, те, кого мы любим, с кого берём пример, о ком заботимся, кому желаем добра и счастья. Именно в семье мы учимся любви, ответственности, заботе и уважению.

Республиканский проект «Властелин села» проводится в целях популяризации сельскохозяйственного труда и быта, повышения роли и значимости семьи как важнейшего социального института общества.

К участию в проекте приглашаются молодые семьи с детьми, в которых один из супругов находится в возрасте до 31 года, проживающие в сельском населенном пункте более 3-х лет, ведущие личное подсобное хозяйство, работающие в сельской местности. Свои таланты, трудовые навыки и взаимопонимание предстоит продемонстрировать семьям в полной мере.

По результатам всех конкурсных испытаний определяется семья победитель районного этапа, которая продолжит борьбу за звание «Властелина села» на областном этапе.

Областной отборочный тур пройдет до 1 июля. Победитель областного этапа будет удостоен чести представлять Гомельскую область в агрогородке Александрия Шкловского района Могилевской области на финале проекта во время республиканского праздника «Купалье» («Александрия собирает друзей»).

Заявки для участия в районном этапе проекта принимаются Буда-Кошелевским районным комитетом ОО «БРСМ» тел. 7-67-16, по адресу г. Буда-Кошелево ул.Комсомольская д.6 или на эл. почту brsm.bk@mail.ru с пометкой «Властелин села».

Форма заявки на участие