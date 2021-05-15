



Чем дальше уходят от нас горячие августовские дни прошлого года, тем больше политэмигранты и их кураторы раскрывают свою подлинную идеологическую программу. Это поначалу они играли роль таких «непредрешенцев». Мол, сперва повалим эту власть, а потом определимся, что делать со страной. На самом деле все ходы уже расписаны. Очередным срыванием масок стала новость о том, что Европейский союз во взаимодействии с командой Тихановской подготовил так называемый Всеобъемлющий план помощи Европейского союза для Беларуси и даже презентовал его рабочий проект. Но слово «помощь» в названии не должно вводить в заблуждение.

План «Ольденбург»

Складывается ощущение, что белорусское направление на Западе курируют люди, которые мало что понимают и в текущей политической ситуации, и в истории и культуре нашей страны. Конечно, противника нельзя недооценивать, но судите сами.

Новый европейский план представили во время онлайн‑совещания Светланы Тихановской с генеральным директором департамента политики добрососедства Еврокомиссии Матеем Поповски.

Показательно, что этот разговор состоялся по инициативе ЕС. А произошло это 10 мая, то есть почти ровно 80 лет спустя после утверждения другого плана «помощи». Назывался он «Ольденбург». Это было экономическое приложение к плану «Барбаросса».

Его разрабатывал целый штаб экспертов во главе с рейхсмаршалом Германом Герингом.

Дело в том, что начальник немецкой авиации и «наци номер два» имел еще один важный пост — был уполномоченным по четырехлетнему плану, то есть курировал определение всей макроэкономической стратегии Третьего рейха. Разработанные предложения по эксплуатации ресурсов оккупированной территории СССР в завершенном виде попали в так называемую «зеленую папку» Геринга. Их окончательно утвердили 29 апреля 1941 года на специальном секретном совещании, а затем 8 мая приняли «Общие инструкции для всех комиссаров рейха на оккупированных восточных территориях». И вот чиновники из ЕС действуют в той же последовательности. Сначала они презентовали рабочий вариант, а сейчас готовятся озвучить план в полном объеме.

Что же задумали гитлеровцы? Планов у них было громадье! Одна из ключевых задач состояла в том, чтобы обеспечивать весь вермахт продовольствием только за счет СССР. Выполнить ее следовало к 1942 году. Нацисты понимали, что им будет проблематично управляться со столь большой территорией, поэтому среди прочего собирались сокращать «избыточное население». Для этого подготовили еще один план — «Ост». Совокупность трех гитлеровских планов («Барбаросса», «Ольденбург» и «Ост») легла в основу той политики, которая привела к геноциду на временно оккупированной территории.

Публично руководители Германии заявляли, что хотят помочь жителям СССР избавиться от власти большевиков, привести на наши земли европейскую цивилизацию, провозглашали себя борцами за Новую Европу… Но мы прекрасно знаем, какую они политику проводили на самом деле. Как известно, сейчас Генеральная прокуратура Республики Беларусь вернулась к расследованию обстоятельств 80‑летней давности.

Украинский сценарий

Слова о помощи и масштабной финансовой поддержке — это все для отвода глаз. В действительности новый план ЕС предполагает установление внешнего управления над нашей страной после так желаемой на Западе победы Тихановской и ее сторонников. В рабочем проекте так прямо и записано, что политические и экономические реформы будут проводиться с участием Международного валютного фонда, Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития. Давайте посмотрим, как это происходило в Украине.

После победы Майдана, в июле 2014 года, Совет Евросоюза утвердил консультативную гражданскую миссию по реформе сектора безопасности Украины (EUAM Ukraine). Она расположилась в Киеве, получила приличный бюджет — к 30 ноября (то есть на четыре месяца) 2,68 млн евро. И эта миссия фактически направляет деятельность всего силового блока Украины.

Ни одно кадровое, оперативное решение не принималось без консультаций с данной миссией. Затем EUAM Ukraine открыла офисы и в других городах Украины: Харькове, Львове, Одессе и Мариуполе. Официально они проводят стратегические консультации, тренинги, наставнические сессии, а на практике поставили под контроль министерства внутренних дел и юстиции, национальную полицию, прокуратуру, Службу безопасности Украины, госпогранслужбу, таможню и всю систему правосудия. Аналогичные миссии были созданы и в других секторах: экономике, местном самоуправлении и пр.

Другой уровень внешнего управления — это внедрение в состав государственного управления иностранных специалистов. Причем беззастенчиво и без всякой оглядки на общественное мнение.

А люди, даже сторонники Майдана, открыто возмущались подобной бесцеремонностью. Ведь Майдан осуществлялся под лозунгами борьбы за независимость. А тут такое… После своего избрания президентом в 2014 году Петр Порошенко назначил на ключевые посты в правительстве сразу трех иностранцев. Министром финансов стала Наталья Яресько, гражданка США, экономики — литовец Айварас Абромавичус, здравоохранения — грузин Александр Квиташвили. Им, правда, тут же дали и украинское гражданство. Любопытно, как обосновывали свой призыв на службу в Украине сами назначенцы. Так, Александр Квиташвили заявил, что «работает над реформами в Украине в течение последних трех месяцев, но его любовь к стране имеет гораздо более долгую историю». Не смешно ли? Поэтому не удивлюсь, если в «теневом» кабинете Тихановской‑Латушко тепленькие местечки приготовлены не только для их ближайших сподвижников вроде Вечерко и Ковалевского, но и, например, для бывшего посла Польши в Беларуси Лешека Шерепки. А что, он активно комментирует белорусские события, считается у себя на родине большим специалистом. Даже книжки пишет на основе белорусских материалов. Может быть и министром культуры, и информации, хоть внутренних дел. Ах да! Эти сферы уже поделили между собой «на паях» Юрий Зенкович и Александр Федута… Но, судя по их амбициям, они претендуют на должности никак не ниже вице‑премьерских. Так что кресла и портфели найдутся для всех.

И еще один уровень внешнего контроля. Это прямое вмешательство во внутренние дела со стороны западных посольств.

Лидером здесь является, конечно же, дипмиссия Соединенных Штатов Америки. В Киеве ни для кого не секрет, что важнейшие кадровые перестановки на вершине украинской власти производятся после консультаций с американским посольством. Наиболее показательна отставка Игоря Коломойского с поста главы Днепропетровской областной администрации 24 марта 2015 года. Отношения Петра Порошенко и всесильного олигарха, самостийно управлявшего богатейшей областью, явно не складывались. Они практически не общались. Губернатора вызвали на Банковую и долго уговаривали уйти в отставку. Однако никакие доводы на него не действовали. Тогда Коломойского пригласили на беседу с послом США Джеффри Пайеттом. Его аргументы оказались гораздо убедительнее. И вскоре на стол президента Украины легло заявление об отставке. Впоследствии посол отрицал, что каким‑то образом повлиял на окончательное решение. Но сделал любопытное заявление, которое срывало все покровы и говорило о его реальной роли в этом деле: «Коломойский понимает, что обстоятельства и среда в Украине изменились. Закон джунглей, который существовал во времена Януковича, — это рецепт трагедии и катастрофы для Украины». Переводя с эзопова языка американской дипломатии, это признание своей вовлеченности в острый конфликт внутри украинской власти в качестве третейского судьи.

Еще один любопытный эпизод — это знаменитый ультиматум Джозефа Байдена, тогда еще вице‑президента в администрации Обамы, о снятии с должности генерального прокурора Украины Виктора Шокина.

Украинский высокопоставленный чиновник осмелился проводить расследование в отношении газодобывающей компании Burisma, в правление которой входил сын американского вице‑президента Хантер. Требование Байдена выполнили неукоснительно. А Нацио­нальное антикоррупционное бюро закрыло расследование. Байден затем открыто хвастался, как он провернул это дельце. И ведь это далеко не единственные подобные примеры. Остальные кадровые перемещения происходят не так драматично и без лишней информационной шумихи.

О чем идет речь

Конечно, нужно дождаться опубликования полного текста Всеобъемлющего плана. Хотя нельзя исключать, что будут и какие‑то секретные протоколы к нему, в которых более подробно и откровенно расписан алгоритм «переделки» Беларуси.

Но уже сейчас на официальном уровне признается несамостоятельность Тихановской и ее команды. В поддержку плана высказались все основные структуры и деятели политэмиграции. Фактически они борются за власть в Беларуси, чтобы поставить ее под контроль внешних сил.

Провозглашая лозунги борьбы за независимость, они на деле дают согласие на полное внешнее управление нашей страной. Мы приводили пример вмешательства посольства США во внутреннюю политику Украины. Джули Фишер, которая претендует на исполнение роли посла Штатов в нашей стране, еще даже не доехав до Минска и не вручив верительные грамоты, уже открыто вмешивается во внутренние дела Беларуси. Что же у нее в дальнейших планах?..

Поэтому так называемый «политический кризис» — это не борьба между различными политическими силами внутри Беларуси. Фактически мы вынуждены в открытом противостоянии защищать суверенитет нашей страны.