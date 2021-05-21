Вакцинация, киберпреступления, ремонт дорог

Какие вопросы поднимали работники СП «АМИПАК»-ОАО на встрече с председателем райисполкома Анатолием ГАПОНИКОМ

Сегодня глава района Анатолий Гапоник встретился с трудовым коллективом СП «АМИПАК»-ОАО. Вместе с ним на встрече присутствовали главный санитарный врач района Сергей Антонов и главный врач Буда-Кошелевской ЦРБ Станислав Крылатов. Последние рассказали о вакцинации от коронавируса, Анатолий Генрикович подробно остановился на том, как реагировать на звонки и запросы киберпреступников, а также как грамотно защитить персональные данные в сети Интернет.

Обе темы – актуальны и своевременны. Об этом свидетельствовали многочисленные вопросы, поступавшие из зала. Нельзя не отметить и большую пользу такого общения – люди смогли озвучить волнующие их проблемы, внести разумные, дельные предложения.

Дважды прозвучала тема ремонта дорожного покрытия улиц райцентра. В частности, улиц Новая и Совхозная. Много вопросов прозвучало по теме вакцинации, медицинского обслуживания, киберпреступности. Спрашивали о спиле аварийных деревьев на гражданском кладбище в Неговке и установке ограждения, подъезде транспорта к хозяйственной зоне детского сада «Светлячок». Говорили об отлове бродячих животных, о вывозе мусора из частного сектора и других вопросах.

Анатолий Генрикович поблагодарил коллектив предприятия за работу, интересный диалог и возможность открыто пообщаться на актуальные темы.

Ирина ПАЛУБЕЦ.

Фото автора.