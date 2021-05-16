17 мая «прямую линию» проведет Владимир Олегович Котович, заведующий отделением микрохирургии глаза Гомельской областной специализированной клинической больницы, главный внештатный специалист по офтальмологии Главного управления здравоохранения Гомельского облисполкома, член Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь. Задать вопрос или поделиться проблемой можно с 12.00 до 13.00 по тел. 8 (0232) 50-20-48.

18 мая с 11.00 до 12.00 «горячую линию» проведет заведующий сектором контроля потребительского рынка и сферы услуг Комитета государственного контроля Гомельской области Ольга Петровна Соловьева. Предлагаемая тема к обсуждению «Организация и качество питания в учреждениях общего среднего образования Гомельской области». Обратиться на «горячую линию» и задать вопрос можно по тел.: 8 (0232) 23-83-96, 23-83-98.

19 мая «прямую линию» проведет первый заместитель начальника РОВД Евгений Анатольевич Овчинников. Вопросы, касающиеся обеспечения личной и имущественной безопасности, своевременного реагирования на сообщения о происшествиях, охраны общественного порядка, профилактики правонарушений, безопасности дорожного движения, гражданства и миграции, можно будет задать с 10.00 до 12.00 по тел. 8 (02336) 2-22-86.

20 мая заместитель начальника Жлобинского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Гомельской области подполковник финансовой милиции Максим Владимирович Щербаков проведет «прямую линию» по тел. 8 (02334) 3-58-33 с 10.00 до 11.00 и прием граждан г. Буда-Кошелево и Буда-Кошелевского района с 11.00 до 12.00 по адресу: г. Жлобин, ул. Петровского, 49а.