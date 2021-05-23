Порой оплата коммунальных услуг ощутимо сказывается на семейном бюджете, причем немалую часть этой стоимости составляют счета за электричество. Так как же снизить затраты и сэкономить электроэнергию? Об этом мы побеседовали с техником абонентской службы Буда-Кошелевского РЭС Татьяной Четырко.

– Татьяна Владимировна, какие есть способы экономии электричества дома?

– Чтобы минимизировать расходы на электроэнергию, я бы посоветовала в первую очередь заменить старую проводку, которая, кстати, не только съедает слишком много электричества, но и небезопасна.

Не ставьте холодильник возле батареи и под прямым воздействием солнечных лучей и не забывайте вовремя его размораживать. Желательно регулярно чистить пылесос, а в электрочайнике кипятить ровно столько воды, сколько нужно, чтобы он меньше работал. Используйте на электроплитах посуду ровно по размеру конфорки, выключайте приборы, если в данный момент они не используются. Если есть возможность, стоит заменить выключатели на диммеры, которые позволяют плавно регулировать уровень освещенности. Также можно добавить к верхнему свету локальное освещение.

– А можно экономить электричество при помощи бытовых приборов?



– Да, можно, заменив бытовую технику на современную – класса энергопотребления А, А+, А++ и выше. Это самые высокие показатели энергоэффективности бытовых приборов. Стоят они дороже, но разница в цене обычно компенсируется экономией на электричестве примерно за 2-3 года использования. Самыми энергозатратными являются в порядке убывания: стиральная машина, посудомойка, электрическая плита, микроволновка, чайник, утюг и так далее.

Сэкономить на электричестве позволит замена старых ламп накаливания на современные светодиодные. Если внедрить современную технику с регулированием светового потока ламп и использовать датчики естественной освещенности, то в первом случае можно сэкономить 58%, в другом – 71% электроэнергии. Если применить полный арсенал энергосберегающих мероприятий, включая датчики движения, то можно получить 82% экономии электроэнергии.

Дело в том, что лампа накаливания потребляет в среднем 60 Вт в час, а светодиодная – 8 Вт. Использование таких ламп гораздо выгоднее, обуславливается это низким энергопотреблением и большим сроком службы (срок горения лампы накаливания – год-полтора, светодиодной – 5 лет). В среднем окупаемость наступает через 1,5-2 года эксплуатации, но все зависит от интенсивности использования.

Одним из способов существенно сократить расходы на электроэнергию является установка многотарифных электросчетчиков. В каждой квартире есть приборы, работающие круглосуточно, например, холодильники. Ночью тариф на электроэнергию существенно ниже, чем днем. Максимальной экономии при этом можно добиться, если включать мощные электроприборы, такие как стиральная и посудомоечная машины, именно ночью.

Однако для выбора подходящего тарифа необходимо проанализировать свой образ жизни и статистику потребления по зонам суток. Так, например, двухтарифный учет подойдет тем, кто днем на работе. С 17.00 до 22.00 вы оплатите 0,4184 руб. за кВт, а с 22.00 до 17.00 – 0,1464. А трехтарифный больше выгоден тем домам, где есть неработающие или работающие дома члены семьи, поскольку при нем дневной тариф несколько ниже, чем при двухтарифном учете. Так, с 17.00 до 23.00 придется оплатить 0,3766 руб. за кВт, с 23.00 до 6.00 – 0,1255, а с 06.00 до 17.00 – 0,1464 руб. Более подробную информацию можно получить в Буда-Кошелевском РЭС Гомельские электрические сети, ф-л РУП «Гомельэнерго» по ул. Чапаева, 14.

– Кто должен заниматься обслуживанием счетчиков?



– Обязанность по оснащению квартир индивидуальным прибором учета электрической энергии, обеспечению сохранности и своевременной замены возложена на собственника помещения.

Все приборы учета электроэнергии имеют межповерочный интервал – это устанавливаемый заводом-изготовителем срок (указан в паспорте счетчика), в течение которого гарантируется корректность работы электросчетчика. У современных счетчиков он составляет в среднем 8 лет. Если этот интервал истек, то потребитель считается безучетным и расчет за потребленную электроэнергию осуществляется в установленном законодательством порядке. Демонтаж счетчиков, а также пломб, установленных на них, производить без предварительного уведомления категорически запрещено. Если потребитель нарушает это правило, в отношении него составляется акт о несанкционированном вмешательстве в работу прибора учета и к оплате выставляется сумма ущерба.

– Наши читатели часто сетуют на большой расход энергии при использовании бойлера. Есть ли способы экономии?



– Для снижения затрат есть действенные способы. Во-первых, нужно выбрать оптимальное место для установки водонагревателя. Ведь слишком длинный трубопровод «выстуживает» горячую воду, вынуждая расходовать лишние киловатты. По возможности замените накопительный водонагреватель на проточный. Так вы не будете тратить электроэнергию на постоянное поддержание определенной температуры воды. Нагревайте воду только при необходимости. Отключайте бойлер от электросети, когда уходите из дома и по ночам. Кроме того, рекомендуется проводить профилактику нагревательного элемента. Раз в три месяца чистите водонагреватель от накипи, которая увеличивает расход электроэнергии на 15-20%. Очистив ТЭН от накипи, вы повысите тепловую мощность нагревательного элемента, оптимизировав КПД бойлера (соотношение поглощенной электроэнергии и выделенного на кипячение воды тепла). Проделав эти манипуляции, вы получите ощутимую прибавку к своему бюджету.

Конечно, на первый взгляд может показаться, что экономить электроэнергию – довольно дорогое удовольствие. Заменить всю бытовую технику или проводку не каждый решится, но сократить расход электроэнергии минимум на четверть абсолютно реально. Гасите свет, не перегружайте стиральную машину, замените лампочки накаливания. Как показали расчеты, это по-настоящему выгодно.

Ирина ШУТОВА