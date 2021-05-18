Дирекция международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» ищет волонтеров для помощи в организации творческого форума,.

Подать заявки предлагают активным, стрессоустойчивым, исполнительным, пунктуальным, доброжелательным и полным энергии людям. До 14 июня нужно заполнить анкету волонтера по ссылке — и ждать приглашения. Также в заявке необходимо рассказать о себе, упомянуть о своих умениях, талантах и опыте работы волонтером. Знание иностранного языка приветствуется.

«Работа на «Славянском базаре в Витебске» — это возможность проявить свои организационные, творческие, коммуникативные, интеллектуальные навыки и увидеть все тонкости подготовки крупнейшего международного проекта своими глазами. Мы обещаем массу положительных эмоций, уникальный опыт и работу в сплоченной команде», — добавили в дирекции.

Впервые на «Славянском базаре» волонтеры работали в 2019 году — тогда отобрали около 200 человек. В следующем году на проектах фестиваля задействовали порядка 130 волонтеров.

belta.by