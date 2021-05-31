«Проживаю в частном доме по ул. Ломоносова в г. Буда-Кошелево. Перед домом нет тротуарной дорожки, сразу расположен ливневый канал, а потом проезжая часть. Если с соседями мы определились по границам обкоса, то как быть с территорией перед домовладением? Подскажите, до какой границы необходимо скашивать траву?»

Как прокомментировала начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома Татьяна Иванова, в летнее время, в первую очередь, собственники должны обкашивать прилегающую к домовладениям территорию. Напоминаем, что обкашивать необходимо от границы предоставленного земельного участка до тротуара, а в случае его отсутствия – до проезжей части улицы, дороги. По остальным сторонам земельного участка – не более 10 м или половину расстояния разрыва до соседнего земельного участка, но не более 10 м.

Таким образом, в данном случае обкашивать территорию перед домом необходимо до дороги, в т.ч. и ливневый канал. Кроме того, ст. 22.10 «Нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов» Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях влечет наложение штрафа в размере до 25 базовых величин.

Подготовила Наталья ЛОГУНОВА