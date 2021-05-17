«Уезжаю за границу на 5 лет. Хочу сделать доверенность на все случаи жизни и желательно на весь срок отсутствия. Возможно ли это?»

Житель райцентра.

– Самый широкий круг полномочий имеет так называемая «генеральная доверенность на распоряжение всем имуществом». Она включает в себя множество полномочий по распоряжению имуществом, банковскими счетами, оформление наследственных прав, представление интересов в судебных органах и иные полномочия. Однако существует ряд вопросов, решение которых по доверенности не допускается: например, нельзя написать завещание по доверенности, получить в органах по гражданству и миграции документ, удостоверяющий личность.

На совершение некоторых действий должна быть выдана специальная доверенность. К примеру, в доверенности на дарение должно быть озвучено имущество, которое будет дариться, и назван одаряемый. Также обращаю внимание на то, что в соответствии со статьей 187 Гражданского кодекса Республики Беларусь срок действия доверенности не может превышать трех лет, – прокомментировала нотариус нотариальной конторы Буда-Кошелевского района Светлана Войтеховская.

Подготовила

Елена БЕЛКО