Если вы достигли общеустановленного пенсионного возраста и вам назначена пенсия по возрасту на общих основаниях, вы можете продолжить работу и отказаться от получения пенсии (на выбранный вами период) для последующего ее премиального повышения.

Вы получите бонусы: увеличение пенсии за дополнительный стаж (за периоды работы без пенсии); премиальное повышение пенсии (ст. 231 Закона «О пенсионном обеспечении»), а в итоге – более высокий доход в период после увольнения, когда пенсия останется единственным источником средств существования.

Премия зависит от числа лет работы без получения пенсии. Размер премии в % к заработку, из которого исчисляется пенсия (ст. 56 Закона): 1 год – 6%, 2 год – 14% (= 6%+8%), 3 год – 24% (= 14% + 10%), 4 год – 36% (= 24% + 12%), 5 год – 50% (= 36% + 14%), 6 год – 64% (= 50% + 14%) и т.д. Чем дольше вы работаете без получения пенсии, тем более значительно прирастает ее размер.

Чтобы воспользоваться механизмом отложенной пенсии, нужно обращаться в управление по труду, занятости и соцзащите по месту жительства:

— при достижении общеустановленного пенсионного возраста назначьте пенсию по возрасту на общих основаниях;

— обратитесь с заявлением об отказе от получения этой пенсии и продолжайте работать;

— после завершения периода отказа обратитесь с заявлениями: о возобновлении выплаты пенсии с конкретной даты; о перерасчете пенсии с учетом дополнительного стажа и премии.

У вас есть варианты выбора:

1. сегодня – зарплата + пенсия, завтра – только пенсия;

2. сегодня – только зарплата, завтра – значительно более высокая пенсия.

Приведем примеры:

▶ Женщина со стажем 35 лет и заработком на уровне 90% от средней зарплаты работников в республике (с индивидуальным коэффициентом заработка 0,9), с пенсией в апреле 2021 г. – 464 руб.

Если бы она работала и отказалась от получения пенсии на 3 года, пенсия в апреле была бы 649 руб. При работе без пенсии 5 лет её размер был бы 848 руб.

▶ Мужчина со стажем 35 лет и средним заработком по стране (с инд. коэф. заработка 1,0), с пенсией в апреле 2021 г. – 449 руб.

Если бы он работал и отказался от получения пенсии на 3 года, пенсия в апреле была бы 637 руб. При работе без пенсии 5 лет ее размер был бы 831 руб.

За какой период у мужчины «окупится» решение об отложенной пенсии? Упрощенно расчет можно сделать так: неполученная пенсия за 5 лет (60 мес.) 26940 руб. (449*60). Пенсия выросла на 382 руб. (за счет дополнительного стажа и премии). Примерный период, за который неполученная пенсия вернется в виде повышения, – 71 месяц или почти 6 лет (26940/382).

По информации управления по труду, занятости и соцзащите райисполкома